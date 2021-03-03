Программа Михалкова «Бесогон ТВ» вернется на «Россию 24»

«По многочисленным просьбам зрителей и после продуктивной встречи с руководством ВГТРК, на которой мы смогли оговорить и решить все наши вопросы, наш "БесогонТВ" возвращается на "Россию 24", — сообщили агентству. В течение майских праздников выпуски, выходившие на YouTube, появятся в телеэфире.