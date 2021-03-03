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Программа Михалкова «Бесогон ТВ» вернется на «Россию 24»

Ведомости

Авторская программа режиссера Никиты Михалкова «Бесогон» вернется в телеэфир 6 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу актера и ВГТРК.

«По многочисленным просьбам зрителей и после продуктивной встречи с руководством ВГТРК, на которой мы смогли оговорить и решить все наши вопросы, наш "БесогонТВ" возвращается на "Россию 24", — сообщили агентству. В течение майских праздников выпуски, выходившие на YouTube, появятся в телеэфире.

В пресс-службе ВГТРК подтвердили эту информацию. «Программа "Бесогон" будет выходить в эфир в еженедельном формате с 6 марта», — уточнили в пресс-службе ВГТРК.

Программа «Бесогон ТВ» в последний раз вышла на телеканале «Россия 24» в мае прошлого года. Тогда Михалков рассказал, что Билл Гейтс под видом прививок хочет чипировать человечество и сократить его популяцию. Повтор выпуска сняли с эфира.

Его продолжение «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» с реакциями на предыдущий выпуск не стали ставить совсем. Снятие программ с эфира актер назвал «цензурой».

«Бесогон ТВ» выходил на «России 24» дважды по пятницам, а затем три раза повторялся в субботу и воскресенье. До 2020 г. ВГТРК уже снимала «Бесогон ТВ» с эфира в 2015 и 2018 гг.

Ранее по теме: Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных