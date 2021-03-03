Программа Михалкова «Бесогон ТВ» вернется на «Россию 24»
Авторская программа режиссера Никиты Михалкова «Бесогон» вернется в телеэфир 6 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу актера и ВГТРК.
«По многочисленным просьбам зрителей и после продуктивной встречи с руководством ВГТРК, на которой мы смогли оговорить и решить все наши вопросы, наш "БесогонТВ" возвращается на "Россию 24", — сообщили агентству. В течение майских праздников выпуски, выходившие на YouTube, появятся в телеэфире.
В пресс-службе ВГТРК подтвердили эту информацию. «Программа "Бесогон" будет выходить в эфир в еженедельном формате с 6 марта», — уточнили в пресс-службе ВГТРК.
Программа «Бесогон ТВ» в последний раз вышла на телеканале «Россия 24» в мае прошлого года. Тогда Михалков рассказал, что Билл Гейтс под видом прививок хочет чипировать человечество и сократить его популяцию. Повтор выпуска сняли с эфира.
Его продолжение «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» с реакциями на предыдущий выпуск не стали ставить совсем. Снятие программ с эфира актер назвал «цензурой».
«Бесогон ТВ» выходил на «России 24» дважды по пятницам, а затем три раза повторялся в субботу и воскресенье. До 2020 г. ВГТРК уже снимала «Бесогон ТВ» с эфира в 2015 и 2018 гг.