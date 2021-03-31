В Латвии заблокировали доступ к сайту «RT на русском»
Сайт «RT на русском» стал недоступен пользователям нескольких крупных провайдеров в Латвии, сообщается в Telegram-канале портала.
«Латвия начала закрывать доступ к сайту RT на русском. Сайт недоступен пользователям нескольких крупных провайдеров в стране», — говорится в сообщении.
В 2020 г. Латвия и Литва запретили вещание RT в связи с санкциями Европы в отношении Дмитрия Киселёва, возглавлявшего МИА «Россия сегодня». Кроме того, Нацсовет Латвии также призвал другие страны ЕС присоединиться к запрету вещания RT. В стране также возбуждены уголовные дела против журналистов, сотрудничавших с МИА «Россия сегодня».