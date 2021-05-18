В Совфеде составят список опасных для России цифровых ресурсов
Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ планирует к сентябрю составить список опасных для России цифровых ресурсов, заявил журналистам глава комиссии Андрей Климов.
«В ежегодном докладе комиссии планируется выделить раздел о фактах деструктивного влияния иностранных цифровых платформ. Планируем к сентябрю завершить работу по составлению списка наиболее опасных для России цифровых ресурсов», – сказал Климов (цитата по «РИА Новости»).
Комиссия считает необходимым прописать в правовом поле понятие «цифровой суверенитет» и планирует совместно с профильными ведомствами разработать «дорожную карту» по защите несовершеннолетних от деструктивного влияния цифровых платформ.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости разработать и согласовать универсальные правила поведения государств в информационном пространстве. Глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для «жесткого информационного противоборства», нечестной конкуренции и кибератак. Все это качественно меняет ситуацию на международной арене, объяснил Путин.