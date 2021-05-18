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В Совфеде составят список опасных для России цифровых ресурсов

Ведомости

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ планирует к сентябрю составить список опасных для России цифровых ресурсов, заявил журналистам глава комиссии Андрей Климов.

«В ежегодном докладе комиссии планируется выделить раздел о фактах деструктивного влияния иностранных цифровых платформ. Планируем к сентябрю завершить работу по составлению списка наиболее опасных для России цифровых ресурсов», – сказал Климов (цитата по «РИА Новости»).

Комиссия считает необходимым прописать в правовом поле понятие «цифровой суверенитет» и планирует совместно с профильными ведомствами разработать «дорожную карту» по защите несовершеннолетних от деструктивного влияния цифровых платформ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости разработать и согласовать универсальные правила поведения государств в информационном пространстве. Глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для «жесткого информационного противоборства», нечестной конкуренции и кибератак. Все это качественно меняет ситуацию на международной арене, объяснил Путин.

Ранее по теме: Совбез одобрил проект основ политики в области международной информбезопасности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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