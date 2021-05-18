В Совфеде составят список опасных для России цифровых ресурсов

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости разработать и согласовать универсальные правила поведения государств в информационном пространстве. Глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для «жесткого информационного противоборства», нечестной конкуренции и кибератак. Все это качественно меняет ситуацию на международной арене, объяснил Путин.