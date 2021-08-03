Netflix раскрыл имя сыгравшего Вронского в сериале «Анна К» актера

О начале съемок первого российского сериала по роману Толстого Netflix объявил в конце мая. В центре сюжета — светская львица и жена будущего губернатора Санкт-Петербурга Анна Каренина, у которой завязывается роман с наследником алюминиевой империи Алексеем Вронским. «Их роман быстро выходит из-под контроля, угрожая хрупкому балансу их семейных уз и социальных отношений», — следует из описания к картине.