Netflix раскрыл имя сыгравшего Вронского в сериале «Анна К» актера
Одного из главный героев — Алексея Вронского — сериала «Анна К», снятого по мотивам романа «Анна Каренина» Льва Толстого, сыграет Роман Васильев, сообщил стриминговый сервис Netflix на своей странице в Instagram.
«Внимание всем, кто раскладывал карты таро в комментариях и гадал, кто будет Вронским в новом сериале «Анна К». Смотрите фото и запоминайте имя: Роман Васильев», — сказано в сообщении.
В фильмографии 26-летнего Васильева значатся шесть проектов. Наиболее крупные из них — сериалы «Девочки не сдаются», «Лучше, чем люди» и «Алиенист».
О начале съемок первого российского сериала по роману Толстого Netflix объявил в конце мая. В центре сюжета — светская львица и жена будущего губернатора Санкт-Петербурга Анна Каренина, у которой завязывается роман с наследником алюминиевой империи Алексеем Вронским. «Их роман быстро выходит из-под контроля, угрожая хрупкому балансу их семейных уз и социальных отношений», — следует из описания к картине.
Каренину сыграет Светлана Ходченкова. Также среди актерского состава указаны Федор Бондарчук, Юлия Александрова, Гоша Куценко, Юра Борисов, Дарья Верещагина, Александр Цыпкин и Татьяна Догилева. Режиссерами ленты стали Валерий Федорович, Евгений Никишов («Измены», «Полицейский с Рублевки», сериал «Эпидемия» и фильм «Эпидемия. Вонгозеро»), Наташа Меркулова, Алексей Чупов («Салют-7» и «Колл-центр») и Роман Кантор, написавший сценарий к фильму «Эпидемия. Вонгозеро» и сериалу «Эпидемия».
Сериал выйдет на Netflix по всему миру. Дата релиза пока неизвестна.