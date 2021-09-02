Apple разрешит разработчикам приложений указывать ссылки на их сайты

По данным WSJ, изменение коснется также приложений для просмотра журналов, газет и видео и прослушивания музыки. Однако продавать подписки в обход Apple компании все равно не смогут. В корпорации заявили, что покупки через App Store «остаются самым безопасным и надежным способом оплаты для пользователей».