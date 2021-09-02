Apple разрешит разработчикам приложений указывать ссылки на их сайты
Apple позволит создателям приложений указывать в App Store ссылки для регистрации на сайтах различных сервисов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Отмечается, что нововведение направлено на подписные платформы, в том числе Netflix и Spotify.
Ранее компания запрещала разработчикам указывать сторонние ссылки в магазине приложений App Store. Сервисы, со своей стороны, на протяжении многих лет высказывались о действиях Apple как о несправедливых и враждебных, уточняет WSJ.
В самой корпорации сообщили о подобных изменениях, касающихся приложений для чтения электронных книг. Это одна из корректировок, которые потребовала ввести Японская комиссия по справедливой торговле (JFTC).
«Поскольку разработчики приложений для чтения не предлагают для покупки цифровые товары и услуги внутри приложений, Apple согласилась с JFTC разрешить разработчикам этих приложений делиться одной ссылкой на свой веб-сайт, чтобы помочь пользователям настроить свою учетную запись и управлять ею», — заявили в компании.
По данным WSJ, изменение коснется также приложений для просмотра журналов, газет и видео и прослушивания музыки. Однако продавать подписки в обход Apple компании все равно не смогут. В корпорации заявили, что покупки через App Store «остаются самым безопасным и надежным способом оплаты для пользователей».
Вчера Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала Apple предупреждение в связи с действующим запретом компании на размещение сведений для покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты. Так, разработчикам нельзя указывать данные для приобретения чего-либо напрямую. При этом комиссия при покупке через App Store достигает 15-30%.