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Объявлены лауреаты телевизионной премии «Эмми»

Ведомости

Американская телевизионная академия представила лауреатов телевизионной премии «Эмми» этого года. Лучшим драматическим сериалом признали «Корону» от Netflix, лучшим комедийным сериалом — «Тед Лассо» от Apple TV+, а лучшим мини-сериалом — «Ход королевы», который также создан Netflix. Полный список победителей опубликован на сайте премии.

Награды за лучшие роли в драматическом сериале получили актеры «Короны». Лучшими актером и актрисой назвали Джоша О’Коннора и Оливию Колман, сыгравших принца Чарльза и Елизавету II. За роли второго плана статуэтки вручили Тобайасу Мензису и Джиллиан Андерсон за образы принца Филиппа и Маргарет Тэтчер. 

Лауреатами в аналогичных номинациях за роли в комедийном сериале стали Джейсон Судейкис («Тед Лассо»), Джин Смарт («Хитрости»), Бретт Голдстин («Тед Лассо») и Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»). 

Лучшим актером мини-сериала признали Юэна Макгрегора за роль в ленте «Холстон». Лучшей актрисой стала Кейт Уинслет за образ женщины-детектива Мейр Шиэн в сериале «Мейр из Исттауна». За роли второго плана в этой же картине статуэтки получили Эван Питерс и Джулианна Николсон.

В прошлом году лучшим драматическим сериалом члены телеакадемии признали «Наследников», комедийным сериалом — «Шиттс Крик», а мини-сериалом — «Хранителей». Церемония награждения из-за пандемии коронавируса прошла онлайн. Ее вел юморист и телеведущий Джимми Киммел.

Церемония этого года стала 73-й со дня основании «Эмми». Премия, основанная в 1949 г., вручается ежегодно и является телевизионным аналогом «Оскара». В этом году ее ведущим был актер и комик Седрик Кайлс, известный под псевдонимом «Развлекатель». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных