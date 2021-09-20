Объявлены лауреаты телевизионной премии «Эмми»

Церемония этого года стала 73-й со дня основании «Эмми». Премия, основанная в 1949 г., вручается ежегодно и является телевизионным аналогом «Оскара». В этом году ее ведущим был актер и комик Седрик Кайлс, известный под псевдонимом «Развлекатель».