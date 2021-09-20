Объявлены лауреаты телевизионной премии «Эмми»
Американская телевизионная академия представила лауреатов телевизионной премии «Эмми» этого года. Лучшим драматическим сериалом признали «Корону» от Netflix, лучшим комедийным сериалом — «Тед Лассо» от Apple TV+, а лучшим мини-сериалом — «Ход королевы», который также создан Netflix. Полный список победителей опубликован на сайте премии.
Награды за лучшие роли в драматическом сериале получили актеры «Короны». Лучшими актером и актрисой назвали Джоша О’Коннора и Оливию Колман, сыгравших принца Чарльза и Елизавету II. За роли второго плана статуэтки вручили Тобайасу Мензису и Джиллиан Андерсон за образы принца Филиппа и Маргарет Тэтчер.
Лауреатами в аналогичных номинациях за роли в комедийном сериале стали Джейсон Судейкис («Тед Лассо»), Джин Смарт («Хитрости»), Бретт Голдстин («Тед Лассо») и Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»).
Лучшим актером мини-сериала признали Юэна Макгрегора за роль в ленте «Холстон». Лучшей актрисой стала Кейт Уинслет за образ женщины-детектива Мейр Шиэн в сериале «Мейр из Исттауна». За роли второго плана в этой же картине статуэтки получили Эван Питерс и Джулианна Николсон.
В прошлом году лучшим драматическим сериалом члены телеакадемии признали «Наследников», комедийным сериалом — «Шиттс Крик», а мини-сериалом — «Хранителей». Церемония награждения из-за пандемии коронавируса прошла онлайн. Ее вел юморист и телеведущий Джимми Киммел.
Церемония этого года стала 73-й со дня основании «Эмми». Премия, основанная в 1949 г., вручается ежегодно и является телевизионным аналогом «Оскара». В этом году ее ведущим был актер и комик Седрик Кайлс, известный под псевдонимом «Развлекатель».