Шахматистка подала в суд на Netflix из-за сериала «Ход королевы»

Спортсменка написала 25-страничную жалобу из-за эпизода, где главная героиня сериала проходит турнир в Москве, выступая против советских чемпионов. Комментируя происходящее, закадровый голос говорит: «На самом деле, единственная необычная вещь в ней — это ее пол, и даже это не уникально в России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не встречалась с мужчинами».