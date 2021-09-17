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Шахматистка подала в суд на Netflix из-за сериала «Ход королевы»

Ведомости

Грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили, которая является первой женщиной, получившей звание международного гроссмейстера среди мужчин, подала в Федеральный окружной суд Лос-Анджелеса иск против стримингового сервиса Netflix из-за сериала «Ход королевы», сообщает The New York Times.

Спортсменка написала 25-страничную жалобу из-за эпизода, где главная героиня сериала проходит турнир в Москве, выступая против советских чемпионов. Комментируя происходящее, закадровый голос говорит: «На самом деле, единственная необычная вещь в ней — это ее пол, и даже это не уникально в России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не встречалась с мужчинами».

Гаприндашвили назвала это высказывание «разрушительной ложью, подрывающей и унижающей ее достижения перед многомиллионной аудиторией». Шахматистка, которой сейчас 80 лет, потребовала удалить это высказывание и выплатить ей компенсацию в $1 млн.

Гаприндашвили утверждает, что создатели сериала «нагло и намеренно солгали о ее достижениях», чтобы усилить драматизм и сделать главную героиню персонажем, «проложившим путь» другим женщинам. В действительности же к моменту событий, разворачивающихся в «Ходе королевы», советская шахматистка неоднократно состязалась с мужчинами и побеждала их.

Сериал Netflix основан на романе Уолтера Тевиса «Ферзевый гамбит». Гаприндашвили пояснила, что в оригинале в произведении было написано: «Там была Нона Гаприндашвили, не дотягивающая до уровня этого турнира, но игрок, который много раз встречался со всеми этими российскими гроссмейстерами».

В Netflix, комментируя иск, заявили, что очень уважают советскую шахматистку, но считают ее заявление необоснованным. Сервис выразил намерение защищать свою позицию в суде.

Сериал «Ход королевы» вышел на Netflix 23 октября 2020 г. Он рассказывает о девочке из США, которая, оставшись сиротой, увлеклась шахматами и в итоге стала одним из сильнейших игроков мира. Картина получила несколько кинонаград, включая «Золотой глобус».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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