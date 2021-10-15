Tinder запустил функцию поиска пары для похода на свадьбу
Сервис для знакомств Tinder добавил в раздел Tinder Explore функцию Plus One, позволяющую найти спутника для похода на свадьбу, сообщила пресс-служба компании. Отмечается, что обновление запущено накануне «одного из самых загруженных свадебных сезонов в истории» после «полутора лет отложенных церемоний и торжеств».
«Мы знаем, что многие из наших участников ищут Plus One для похода на свадьбы, и мы рады дать им возможность сделать именно это в Tinder», — заявил вице-президент по инновационным продуктам в Tinder Кайл Миллер.
Tinder также объявил о сотрудничестве с ведущим ресурсом по планированию свадеб Weddingwire. Последний выяснил, что гости тратят на одно такое торжество в среднем $460 — на проезд, проживание и подарки. Компании решили предоставить эту сумму 100 первым людям, присоединившимся к Tinder Plus One.
Weddingwire ожидает, что в 2021-2022 гг. количество свадеб увеличится на 20% по сравнению с текущим уровнем. При этом, по данным компании, примерно четверть гостей желает пригласить с собой на торжество человека с сайта знакомств.
В начале сентября Tinder запустил внутри своего приложения Tinder Explore, где можно найти партнера, с которым у вас одна цель. Например, там есть разделы Hot Takes, Vibes и Swipe Night. Кроме того, потенциальную пару можно искать по интересам, настроению и виду деятельности.