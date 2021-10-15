Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Медиа

Tinder запустил функцию поиска пары для похода на свадьбу

Ведомости

Сервис для знакомств Tinder добавил в раздел Tinder Explore функцию Plus One, позволяющую найти спутника для похода на свадьбу, сообщила пресс-служба компании. Отмечается, что обновление запущено накануне «одного из самых загруженных свадебных сезонов в истории» после «полутора лет отложенных церемоний и торжеств».

«Мы знаем, что многие из наших участников ищут Plus One для похода на свадьбы, и мы рады дать им возможность сделать именно это в Tinder», — заявил вице-президент по инновационным продуктам в Tinder Кайл Миллер.

Tinder также объявил о сотрудничестве с ведущим ресурсом по планированию свадеб Weddingwire. Последний выяснил, что гости тратят на одно такое торжество в среднем $460 — на проезд, проживание и подарки. Компании решили предоставить эту сумму 100 первым людям, присоединившимся к Tinder Plus One. 

Weddingwire ожидает, что в 2021-2022 гг. количество свадеб увеличится на 20% по сравнению с текущим уровнем. При этом, по данным компании, примерно четверть гостей желает пригласить с собой на торжество человека с сайта знакомств.

В начале сентября Tinder запустил внутри своего приложения Tinder Explore, где можно найти партнера, с которым у вас одна цель. Например, там есть разделы Hot Takes, Vibes и Swipe Night. Кроме того, потенциальную пару можно искать по интересам, настроению и виду деятельности. 

Ранее по теме: В Tinder появилась функция заказа такси от Lyft

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных