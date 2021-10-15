Tinder запустил функцию поиска пары для похода на свадьбу

В начале сентября Tinder запустил внутри своего приложения Tinder Explore, где можно найти партнера, с которым у вас одна цель. Например, там есть разделы Hot Takes, Vibes и Swipe Night. Кроме того, потенциальную пару можно искать по интересам, настроению и виду деятельности.