HBO снимет сериал про офицера ФСБ Литвиненко с Камбербэтчем в главной роли
HBO снимет мини-сериал «Лондонград» про бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, пишет Variety. Главную роль сыграет британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли Шерлока Холмса в сериале «Шерлок».
Режиссером сериала выступит Брайан Фогель, получивший премию «Оскар» за документальный фильм «Икар» о допинговом скандале с российскими спортсменами. Мини-сериал будет основан на книге британского журналиста Алана Коуэлла «Последний шпион», в которой описывается убийство экс-подполковника ФСБ Литвиненко в 2006 г. посредством отравления радиоактивными веществами. Книга вышла в 2008 г.
Александр Литвиненко в 2000 г. уехал из России в Великобританию после возбуждения против него нескольких уголовных дел. В 2006 г. он погиб от отравления радиоактивным полонием-210. Британские власти обвинили в случившемся российские власти. Россия отрицала причастность к смерти Литвиненко. 21 сентября ЕСПЧ обязал Россию выплатить вдове Литвиненко 100 000 евро.