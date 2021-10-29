HBO снимет сериал про офицера ФСБ Литвиненко с Камбербэтчем в главной роли

Александр Литвиненко в 2000 г. уехал из России в Великобританию после возбуждения против него нескольких уголовных дел. В 2006 г. он погиб от отравления радиоактивным полонием-210. Британские власти обвинили в случившемся российские власти. Россия отрицала причастность к смерти Литвиненко. 21 сентября ЕСПЧ обязал Россию выплатить вдове Литвиненко 100 000 евро.