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Роскомнадзор просит суд заблокировать издание The Insider

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Роскомнадзор просит суд заблокировать издание The Insider (признано Минюстом СМИ-иноагентом)  за отсутствие маркировки о СМИ-иноагентах, сообщает пресс-служба регулятора.

«В отношении издания The Insider, признанного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, составлен административный протокол по ч.1 ст. 19.34.1 КоАП РФ за отсутствие соответствующей маркировки. Протокол направлен в Таганский районный суд г. Москвы», — указано в сообщении.

Издание было включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов 23 июля этого года. В сентябре шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова объявили в розыск по делу о незаконном пересечении границы, сообщала его адвокат Юлия Кузнецова. По версии следствия, Доброхотов в период с 31 июля по 1 августа незаконно пересек российско-украинскую границу в Воронежской области.

У Доброхотова изъяли загранпаспорт после допроса по делу о клевете, которое было заведено по заявлению голландского журналиста Макса Ван дер Верффа. Он потребовал через суд опровергнуть информацию The Insider о том, что голландец сотрудничал с российской разведкой и получал от Минобороны деньги за распространение официальной российской версии крушения Boeing в Донбассе.

В итоге 6 октября Черемушкинский суд Москвы взыскал с Доброхотова 156 000 руб. за клевету. Помимо штрафа суд обязал Доброхотова публично опровергнуть опубликованные им сведения о сотрудничестве Макса ван дер Верффа с российской разведкой и распространенную им информацию по делу о крушении Boeing MH-17.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных