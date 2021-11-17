Роскомнадзор просит суд заблокировать издание The Insider
Роскомнадзор просит суд заблокировать издание The Insider (признано Минюстом СМИ-иноагентом) за отсутствие маркировки о СМИ-иноагентах, сообщает пресс-служба регулятора.
«В отношении издания The Insider, признанного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, составлен административный протокол по ч.1 ст. 19.34.1 КоАП РФ за отсутствие соответствующей маркировки. Протокол направлен в Таганский районный суд г. Москвы», — указано в сообщении.
Издание было включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов 23 июля этого года. В сентябре шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова объявили в розыск по делу о незаконном пересечении границы, сообщала его адвокат Юлия Кузнецова. По версии следствия, Доброхотов в период с 31 июля по 1 августа незаконно пересек российско-украинскую границу в Воронежской области.
У Доброхотова изъяли загранпаспорт после допроса по делу о клевете, которое было заведено по заявлению голландского журналиста Макса Ван дер Верффа. Он потребовал через суд опровергнуть информацию The Insider о том, что голландец сотрудничал с российской разведкой и получал от Минобороны деньги за распространение официальной российской версии крушения Boeing в Донбассе.
В итоге 6 октября Черемушкинский суд Москвы взыскал с Доброхотова 156 000 руб. за клевету. Помимо штрафа суд обязал Доброхотова публично опровергнуть опубликованные им сведения о сотрудничестве Макса ван дер Верффа с российской разведкой и распространенную им информацию по делу о крушении Boeing MH-17.