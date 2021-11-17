Роскомнадзор просит суд заблокировать издание The Insider

У Доброхотова изъяли загранпаспорт после допроса по делу о клевете, которое было заведено по заявлению голландского журналиста Макса Ван дер Верффа. Он потребовал через суд опровергнуть информацию The Insider о том, что голландец сотрудничал с российской разведкой и получал от Минобороны деньги за распространение официальной российской версии крушения Boeing в Донбассе.