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«ВКонтакте» запускает сервис знакомств

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В мобильном приложении «ВКонтакте» запустился сервис «VK Знакомства», сообщила пресс-служба социальной сети. Отмечается, что скоро нововведение появится в других продуктах экосистемы VK.

Сервис позволяет анонимно выразить симпатию человеку на его странице «ВКонтакте». Имя раскроется, если «симпатия» окажется взаимной. Увидеть имена всех проявивших симпатию можно при оформлении премиальной подписки. 

Также «VK Знакомства» позволяют найти людей со схожими музыкальными вкусами. Так, сервис формирует список из артистов, которых пользователь слушает наиболее часто. Впоследствии перечень можно отредактировать вручную. Вдобавок система объединяет людей по возрасту, расстоянию и интересам.

Руководитель продукта «VK Знакомства» Владимир Махов сообщил, что в дальнейшем в сервис внедрят возможность найти пару на основании общих сообществ и запланированных встреч. Это позволит познакомиться с кем-то для совместного похода на концерты и другие мероприятия или для обсуждения любимых книг и прочего. 

Сервис является бесплатным для пользователей. За деньги можно купить суперлайк, позволяющий добавить комментарий при отправке симпатии, и премиум-подписку. Последняя, помимо доступа ко всем проявившим чувства, позволяет возвращаться к уже просмотренным анкетам, ставить лайки без ограничений и по пять суперлайков в день. 

«VK Знакомства» создали на основе приложения Lovina, которое «ВКонтакте» запустила в 2019 г. Теперь платформу планируют полностью обновить. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных