«ВКонтакте» запускает сервис знакомств

Руководитель продукта «VK Знакомства» Владимир Махов сообщил, что в дальнейшем в сервис внедрят возможность найти пару на основании общих сообществ и запланированных встреч. Это позволит познакомиться с кем-то для совместного похода на концерты и другие мероприятия или для обсуждения любимых книг и прочего.