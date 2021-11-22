«ВКонтакте» запускает сервис знакомств
В мобильном приложении «ВКонтакте» запустился сервис «VK Знакомства», сообщила пресс-служба социальной сети. Отмечается, что скоро нововведение появится в других продуктах экосистемы VK.
Сервис позволяет анонимно выразить симпатию человеку на его странице «ВКонтакте». Имя раскроется, если «симпатия» окажется взаимной. Увидеть имена всех проявивших симпатию можно при оформлении премиальной подписки.
Также «VK Знакомства» позволяют найти людей со схожими музыкальными вкусами. Так, сервис формирует список из артистов, которых пользователь слушает наиболее часто. Впоследствии перечень можно отредактировать вручную. Вдобавок система объединяет людей по возрасту, расстоянию и интересам.
Руководитель продукта «VK Знакомства» Владимир Махов сообщил, что в дальнейшем в сервис внедрят возможность найти пару на основании общих сообществ и запланированных встреч. Это позволит познакомиться с кем-то для совместного похода на концерты и другие мероприятия или для обсуждения любимых книг и прочего.
Сервис является бесплатным для пользователей. За деньги можно купить суперлайк, позволяющий добавить комментарий при отправке симпатии, и премиум-подписку. Последняя, помимо доступа ко всем проявившим чувства, позволяет возвращаться к уже просмотренным анкетам, ставить лайки без ограничений и по пять суперлайков в день.
«VK Знакомства» создали на основе приложения Lovina, которое «ВКонтакте» запустила в 2019 г. Теперь платформу планируют полностью обновить.