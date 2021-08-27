Пользователи приложения «ВКонтакте» смогут слушать музыку без интернета

Также изменится алгоритм создания музыкальных рекомендаций. «Теперь алгоритм может построить не только привычный дневной плейлист, но и подборки с треками, собранными по похожим артистам, жанрам и звучанию», — рассказали в компании. В рекомендации будут включены и песни малоизвестных исполнителей.