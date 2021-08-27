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Пользователи приложения «ВКонтакте» смогут слушать музыку без интернета

Ведомости

Пользователи приложения социальной сети «ВКонтакте» смогут скачивать и слушать музыку без интернета с 30 августа, сообщила пресс-служба компании.

«Музыку "ВКонтакте" можно будет сохранять в мобильном приложении и слушать даже без интернета», — говорится в сообщении. Нововведение будет доступно по подписке на «Музыку «ВКонтакте», VK Combo и BOOM.

Также изменится алгоритм создания музыкальных рекомендаций. «Теперь алгоритм может построить не только привычный дневной плейлист, но и подборки с треками, собранными по похожим артистам, жанрам и звучанию», — рассказали в компании. В рекомендации будут включены и песни малоизвестных исполнителей.

В начале августа «ВКонтакте» добавила возможность оставлять реакции к постам. Пользователям стали доступны реакции, выражающие симпатию, смех, удивление, восторг, печаль, злость и скепсис. Ранее «ВКонтакте» анонсировала запуск летом 2021 г. бесплатных групповых видеозвонков с максимальным числом участников в 2048 человек.

Ранее по теме: «ВКонтакте» добавила возможность оставлять реакции к постам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных