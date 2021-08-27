Пользователи приложения «ВКонтакте» смогут слушать музыку без интернета
Пользователи приложения социальной сети «ВКонтакте» смогут скачивать и слушать музыку без интернета с 30 августа, сообщила пресс-служба компании.
«Музыку "ВКонтакте" можно будет сохранять в мобильном приложении и слушать даже без интернета», — говорится в сообщении. Нововведение будет доступно по подписке на «Музыку «ВКонтакте», VK Combo и BOOM.
Также изменится алгоритм создания музыкальных рекомендаций. «Теперь алгоритм может построить не только привычный дневной плейлист, но и подборки с треками, собранными по похожим артистам, жанрам и звучанию», — рассказали в компании. В рекомендации будут включены и песни малоизвестных исполнителей.
В начале августа «ВКонтакте» добавила возможность оставлять реакции к постам. Пользователям стали доступны реакции, выражающие симпатию, смех, удивление, восторг, печаль, злость и скепсис. Ранее «ВКонтакте» анонсировала запуск летом 2021 г. бесплатных групповых видеозвонков с максимальным числом участников в 2048 человек.