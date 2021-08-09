«ВКонтакте» добавила возможность оставлять реакции к постам

«Не всегда отметка «Нравится» лучше всего передает то, что вы чувствуете, читая посты в своей ленте. Нас не раз просили сделать кнопку с прямо противоположным смыслом – но ведь в жизни гораздо больше эмоций. Чтобы было удобно выражать их все, мы добавили разные реакции», – говорится в сообщении.