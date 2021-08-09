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«ВКонтакте» добавила возможность оставлять реакции к постам

Ведомости

Социальная сеть «ВКонтакте» добавила возможность оставлять реакции к постам, сообщила пресс-служба компании.

«Не всегда отметка «Нравится» лучше всего передает то, что вы чувствуете, читая посты в своей ленте. Нас не раз просили сделать кнопку с прямо противоположным смыслом – но ведь в жизни гораздо больше эмоций. Чтобы было удобно выражать их все, мы добавили разные реакции», – говорится в сообщении.

В настоящее время пользователям доступны реакции, выражающие симпатию, смех, удивление, восторг, печаль, злость и скепсис. «В ближайшее время каждому станет доступна одна из новых реакций. А собрать их все помогут друзья и подписчики: набор будет пополняться по мере того, как они будут оставлять разные эмоции под вашими постами», – рассказали в компании. Обновление запускается постепенно, поэтому реакции могут появиться не сразу, добавили в соцсети.

Ранее «ВКонтакте» анонсировала запуск летом 2021 г. бесплатных групповых видеозвонков с максимальным числом участников в 2048 человек. В компании подчеркнули, что в видеозвонках нет ограничений по длительности, а присоединиться к разговору можно по ссылке с приглашением без профиля в соцсети. 

Ранее по теме: «Вконтакте» запустит групповые видеозвонки на 2048 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных