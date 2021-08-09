«ВКонтакте» добавила возможность оставлять реакции к постам
Социальная сеть «ВКонтакте» добавила возможность оставлять реакции к постам, сообщила пресс-служба компании.
«Не всегда отметка «Нравится» лучше всего передает то, что вы чувствуете, читая посты в своей ленте. Нас не раз просили сделать кнопку с прямо противоположным смыслом – но ведь в жизни гораздо больше эмоций. Чтобы было удобно выражать их все, мы добавили разные реакции», – говорится в сообщении.
В настоящее время пользователям доступны реакции, выражающие симпатию, смех, удивление, восторг, печаль, злость и скепсис. «В ближайшее время каждому станет доступна одна из новых реакций. А собрать их все помогут друзья и подписчики: набор будет пополняться по мере того, как они будут оставлять разные эмоции под вашими постами», – рассказали в компании. Обновление запускается постепенно, поэтому реакции могут появиться не сразу, добавили в соцсети.
Ранее «ВКонтакте» анонсировала запуск летом 2021 г. бесплатных групповых видеозвонков с максимальным числом участников в 2048 человек. В компании подчеркнули, что в видеозвонках нет ограничений по длительности, а присоединиться к разговору можно по ссылке с приглашением без профиля в соцсети.