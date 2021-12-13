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Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла представительница Индии

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Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала участница из Индии Харнааз Сандху, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию мероприятия. На сайте конкурса говорится, что Сандху снялась в двух фильмах, выход которых запланирован на 2022 г. 

Сандху получила корону из рук победительницы конкурса 2020 г. Андреа Меса, которая представляла Мексику. Второе место заняла представительница ЮАР. Финал «Мисс Вселенная» в 2021 г. впервые прошел в Израиле — конкурс проводился в курортном городе Эйлат. В этом году конкурс отпраздновал свое 70-летие.

В 2021 г. титул «Мисс Вселенная» получила программистка Андреа Меса. Как следует из информации на сайте конкурса, Меса имеет ученую степень в области разработки программного обеспечения и «гордится тем, что она получила диплом по специальности, в которой преобладают мужчины». Кроме работы программистом Меса является сертифицированным визажистом, а также является туристическим амбассадором мексиканского штата Чиуауа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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