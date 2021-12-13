Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла представительница Индии
Сандху получила корону из рук победительницы конкурса 2020 г. Андреа Меса, которая представляла Мексику. Второе место заняла представительница ЮАР. Финал «Мисс Вселенная» в 2021 г. впервые прошел в Израиле — конкурс проводился в курортном городе Эйлат. В этом году конкурс отпраздновал свое 70-летие.
В 2021 г. титул «Мисс Вселенная» получила программистка Андреа Меса. Как следует из информации на сайте конкурса, Меса имеет ученую степень в области разработки программного обеспечения и «гордится тем, что она получила диплом по специальности, в которой преобладают мужчины». Кроме работы программистом Меса является сертифицированным визажистом, а также является туристическим амбассадором мексиканского штата Чиуауа.