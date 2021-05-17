Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала программистка из Мексики
Победительницей «Мисс Вселенная» в 2021 г. стала программистка Андреа Меса из Мексики, сообщает пресс-служба международного конкурса красоты в своем Twitter.
В финале 69 конкурса, который прошел во Флориде, 26-летняя Меса опередила соперниц из Бразилии, Индии, Доминиканской Республики и Перу. Корону ей передала победительница конкурса 2019 г. Зозибини Тунци из ЮАР.
Как следует из информации на сайте конкурса, Меса имеет ученую степень в области разработки программного обеспечения и «гордится тем, что она получила диплом по специальности, в которой преобладают мужчины». Кроме работы программистом Меса является сертифицированным визажистом, а также является туристическим амбассадором мексиканского штата Чиуауа.
Меса также является активисткой, выступающей против гендерного насилия и занимается помощью бедным в Китае и Индии и Индонезии в рамках благотворительных проектов. Также она отказалась от мяса и животных продуктов и стала веганом.
Второе место на конкурсе заняла участница из Бразилии Жулия Гама, третье — Яник Масета из Перу. Представительница России Алина Санько не прошла в полуфинал конкурса. В 2020 г. мероприятие отменили из-за коронавируса. В 2019 г. титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР Зозибини Тунзи.