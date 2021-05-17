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Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала программистка из Мексики

Ведомости

Победительницей «Мисс Вселенная» в 2021 г. стала программистка Андреа Меса из Мексики, сообщает пресс-служба международного конкурса красоты в своем Twitter.

В финале 69 конкурса, который прошел во Флориде, 26-летняя Меса опередила соперниц из Бразилии, Индии, Доминиканской Республики и Перу. Корону ей передала победительница конкурса 2019 г. Зозибини Тунци из ЮАР.

Как следует из информации на сайте конкурса, Меса имеет ученую степень в области разработки программного обеспечения и «гордится тем, что она получила диплом по специальности, в которой преобладают мужчины». Кроме работы программистом Меса является сертифицированным визажистом, а также является туристическим амбассадором мексиканского штата Чиуауа.

Меса также является активисткой, выступающей против гендерного насилия и занимается помощью бедным в Китае и Индии и Индонезии в рамках благотворительных проектов. Также она отказалась от мяса и животных продуктов и стала веганом.

Второе место на конкурсе заняла участница из Бразилии Жулия Гама, третье — Яник Масета из Перу. Представительница России Алина Санько не прошла в полуфинал конкурса. В 2020 г. мероприятие отменили из-за коронавируса. В 2019 г. титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР Зозибини Тунзи. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных