Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала программистка из Мексики

Как следует из информации на сайте конкурса, Меса имеет ученую степень в области разработки программного обеспечения и «гордится тем, что она получила диплом по специальности, в которой преобладают мужчины». Кроме работы программистом Меса является сертифицированным визажистом, а также является туристическим амбассадором мексиканского штата Чиуауа.