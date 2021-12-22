Российский мультфильм «Боксбалет» попал в шорт-лист премии «Оскар»
Короткометражный мультфильм «Боксбалет», снятый российским режиссером Антоном Дьяковым, попал в шорт-лист премии «Оскар», следует из списка, составленного киноакадемией.
Мультфильм претендует на номинацию «Лучший короткометражный анимационный фильм». В окончательный список вошли 15 мультфильмов. Полный список номинантов на премию «Оскар» огласят 8 февраля, а сама церемония награждения победителей запланирована на 27 марта 2022 г.
«Боксбалет» длится 15 минут, в центре сюжета — история любви между боксером Евгением и балериной Ольгой. Мультфильм уже победил в номинации «Лучшая анимационная работа» на фестивале «Короче», а в сентябре Дьякову вручили главный приз в номинации «Короткий метр» премии «Икар». Режиссер также выпустил мультипликационные фильмы «Виват, мушкетеры!» (2017), «Ин и Яна. Запретная еда» (2015), «Питон и сторож» (2015), «Вверх ногами, или Где-то в том лесу» (2015), «Ин и Яна. Семья» (2014), «КиноДетство. Ин и Яна»(2014) и «Костя» (2011).
В начале декабря стало известно, что Американская киноакадемия внесла в лонг-лист номинации «Лучший иностранный фильм» картину российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки», однако в шорт-лист премии фильм не вошел. Полный список номинантов организаторы кинофестиваля огласят 8 февраля 2022 г., церемония награждения лауреатов пройдет в конце марта.