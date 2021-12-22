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Российский мультфильм «Боксбалет» попал в шорт-лист премии «Оскар»

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Короткометражный мультфильм «Боксбалет», снятый российским режиссером Антоном Дьяковым, попал в шорт-лист премии «Оскар», следует из списка, составленного киноакадемией. 

Мультфильм претендует на номинацию «Лучший короткометражный анимационный фильм». В окончательный список вошли 15 мультфильмов. Полный список номинантов на премию «Оскар» огласят 8 февраля, а сама церемония награждения победителей запланирована на 27 марта 2022 г.

«Боксбалет» длится 15 минут, в центре сюжета — история любви между боксером Евгением и балериной Ольгой. Мультфильм уже победил в номинации «Лучшая анимационная работа» на фестивале «Короче», а в сентябре Дьякову вручили главный приз в номинации «Короткий метр» премии «Икар». Режиссер также выпустил мультипликационные фильмы «Виват, мушкетеры!» (2017), «Ин и Яна. Запретная еда» (2015), «Питон и сторож» (2015), «Вверх ногами, или Где-то в том лесу» (2015), «Ин и Яна. Семья» (2014), «КиноДетство. Ин и Яна»(2014) и «Костя» (2011).

В начале декабря стало известно, что Американская киноакадемия внесла в лонг-лист номинации «Лучший иностранный фильм» картину российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки», однако в шорт-лист премии фильм не вошел. Полный список номинантов организаторы кинофестиваля огласят 8 февраля 2022 г., церемония награждения лауреатов пройдет в конце марта.

Ранее по теме: Российский фильм «Разжимая кулаки» номинирован на премию «Оскар»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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