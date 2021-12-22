Российский мультфильм «Боксбалет» попал в шорт-лист премии «Оскар»

«Боксбалет» длится 15 минут, в центре сюжета — история любви между боксером Евгением и балериной Ольгой. Мультфильм уже победил в номинации «Лучшая анимационная работа» на фестивале «Короче», а в сентябре Дьякову вручили главный приз в номинации «Короткий метр» премии «Икар». Режиссер также выпустил мультипликационные фильмы «Виват, мушкетеры!» (2017), «Ин и Яна. Запретная еда» (2015), «Питон и сторож» (2015), «Вверх ногами, или Где-то в том лесу» (2015), «Ин и Яна. Семья» (2014), «КиноДетство. Ин и Яна»(2014) и «Костя» (2011).