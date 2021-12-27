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Instagram вновь заблокировал аккаунт телеканала «Крым 24»

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Instagram второй раз за год заблокировал аккаунт «Крыма 24», об этом сам телеканал сообщил в своем Telegram-канале. Ранее подобное произошло в марте.

«Instagram снова заблокировал наш аккаунт по непонятным причинам. На письма техподдержка так и не ответила. Санта-Клаус и его олени нам не помогли», — говорится в сообщении. Телеканал создал резервный аккаунт на время, пока доступ к старому не восстановят.

В марте этого года Instagram частично заблокировал аккаунт «Крыма 24». В соцсети такое решение объяснили «накруткой лайков» телеканалом, уточнил ТАСС. В самом СМИ эти обвинения отвергли. Позже разблокировать страницу «Крыма 24» потребовал Роскомнадзор, в итоге это было исполнено.

В мае 2020 г. Youtube ограничил доступ к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», опубликованному на канале «Россия 24», пометив материал как «неприемлемый для некоторых пользователей». В Google объяснили ограничение наличием в фильме сцен насилия. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова тогда заявила, что ситуация с модерацией контента на американских IT-платформах достигла смыслового и технологического тупика.

Ранее по теме: Роскомнадзор потребовал снять ограничения с аккаунта «Крым-24» в Instagram

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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