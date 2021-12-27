Instagram вновь заблокировал аккаунт телеканала «Крым 24»
Instagram второй раз за год заблокировал аккаунт «Крыма 24», об этом сам телеканал сообщил в своем Telegram-канале. Ранее подобное произошло в марте.
«Instagram снова заблокировал наш аккаунт по непонятным причинам. На письма техподдержка так и не ответила. Санта-Клаус и его олени нам не помогли», — говорится в сообщении. Телеканал создал резервный аккаунт на время, пока доступ к старому не восстановят.
В марте этого года Instagram частично заблокировал аккаунт «Крыма 24». В соцсети такое решение объяснили «накруткой лайков» телеканалом, уточнил ТАСС. В самом СМИ эти обвинения отвергли. Позже разблокировать страницу «Крыма 24» потребовал Роскомнадзор, в итоге это было исполнено.
В мае 2020 г. Youtube ограничил доступ к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», опубликованному на канале «Россия 24», пометив материал как «неприемлемый для некоторых пользователей». В Google объяснили ограничение наличием в фильме сцен насилия. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова тогда заявила, что ситуация с модерацией контента на американских IT-платформах достигла смыслового и технологического тупика.