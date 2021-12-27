Instagram вновь заблокировал аккаунт телеканала «Крым 24»

«Instagram снова заблокировал наш аккаунт по непонятным причинам. На письма техподдержка так и не ответила. Санта-Клаус и его олени нам не помогли», — говорится в сообщении. Телеканал создал резервный аккаунт на время, пока доступ к старому не восстановят.