Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов
Роскомнадзор внес компанию «Развлекательный онлайн-сервис» в реестр аудиовизуальных сервисов, указано в реестре на сайте ведомства. Эта компания, входящая в состав «Национальной медиа группы», является оператором сервиса Netflix в России.
Соответствующая запись с названием компании и гиперссылкой на сайт Netflix появилась в реестре Роскомнадзора 28 декабря.
В пресс-службе Netflix и Роскомнадзора на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей». Но информацию о внесении компании в реестр регулятора газете подтвердил представитель «Национальной медиа группы».
«Развлекательный онлайн-сервис» обеспечил соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, необходимое для включения его в реестр аудиовизуальных сервисов в качестве владельца аудиовизуального сервиса «Нетфликс» в России», – сообщил представитель НМГ.
О том, что Роскомнадзор работает над внесением Netflix в реестр, сообщал в ноябре начальник Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев.
Пока этот сервис не находится в реестре, он находится в заведомо неравном отношении по сравнению с отечественными онлайн-кинотеатрами, отмечал тогда же глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Роскомнадзор создал реестр онлайн-кинотеатров в декабре 2020 г., сообщалось на сайте ведомства. Реестр должен способствовать отслеживанию запрещенного контента на той или иной платформе. В реестр должны попадать те ресурсы, у которых российская аудитория превышает 100 000 пользователей в сутки. Данные предоставляются самими площадками. В декабре прошлого года в реестр вошли свыше 10 сервисов, включая Ivi, Megogo, Okko, Premier, «Кинопоиск» и др.