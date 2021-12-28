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Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

Ведомости

Роскомнадзор внес компанию «Развлекательный онлайн-сервис» в реестр аудиовизуальных сервисов, указано в реестре на сайте ведомства. Эта компания, входящая в состав «Национальной медиа группы», является оператором сервиса Netflix в России.

Соответствующая запись с названием компании и гиперссылкой на сайт Netflix появилась в реестре Роскомнадзора 28 декабря.

В пресс-службе Netflix и Роскомнадзора на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей». Но информацию о внесении компании в реестр регулятора газете подтвердил представитель «Национальной медиа группы».

«Развлекательный онлайн-сервис» обеспечил соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, необходимое для включения его в реестр аудиовизуальных сервисов в качестве владельца аудиовизуального сервиса «Нетфликс» в России», – сообщил представитель НМГ.

О том, что Роскомнадзор работает над внесением Netflix в реестр, сообщал в ноябре начальник Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев.

Пока этот сервис не находится в реестре, он находится в заведомо неравном отношении по сравнению с отечественными онлайн-кинотеатрами, отмечал тогда же глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Роскомнадзор создал реестр онлайн-кинотеатров в декабре 2020 г., сообщалось на сайте ведомства. Реестр должен способствовать отслеживанию запрещенного контента на той или иной платформе. В реестр должны попадать те ресурсы, у которых российская аудитория превышает 100 000 пользователей в сутки. Данные предоставляются самими площадками. В декабре прошлого года в реестр вошли свыше 10 сервисов, включая Ivi, Megogo, Okko, Premier, «Кинопоиск» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных