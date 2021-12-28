Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

Роскомнадзор создал реестр онлайн-кинотеатров в декабре 2020 г., сообщалось на сайте ведомства. Реестр должен способствовать отслеживанию запрещенного контента на той или иной платформе. В реестр должны попадать те ресурсы, у которых российская аудитория превышает 100 000 пользователей в сутки. Данные предоставляются самими площадками. В декабре прошлого года в реестр вошли свыше 10 сервисов, включая Ivi, Megogo, Okko, Premier, «Кинопоиск» и др.