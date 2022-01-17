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ФНС раскрыла суду размер выручки Meta в России

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Размер выручки владельца соцсетей Facebook и Instagram в России 2020 году составил порядка 40 млрд руб., такие данные получил мировой судья от инспекции ФНС, когда рассматривал дело об оборотном штрафе для компании в конце декабря. Это следует из обнародованной в картотеке суда копии полного текста решения суда.

«На запрос судьи из МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 7 поступил ответ, согласно которому итоговая стоимость услуг с учетом суммы налога за (...) составила (...) 50 980 201 + 217 575 298 + 39 551 143 502», — указано в обезличенной копии полного текста решения суда, который рассматривал дело о штрафе для Meta. Владелец Facebook и Instagram привлекался по ч. 5 ст. 1341 Кодекса об административных правоотношениях. Эта статья предполагает наказание в виде 1/20 выручки юрлица-нарушителя за год, предшествующий нарушениям. Таким образом, речь в решении суда идет о выручке за 2020 год.

В конце декабря мировой суд по Таганскому району в Москве постановил взыскать с Meta штраф в 1,9 млрд рублей.

Статья 13.41 Кодекса об административных правонарушениях, по которой привлекли к ответственности владельца Facebook, обязывает интернет-сервисы блокировать и удалять по требованию регулятора страницы с запрещенной информацией, это могут быть различные сведения, такие как продажа поддельных справок и дипломов, реклама казино, а также информация, которую суд признает экстремистской и т. п. Кроме того, речь идет о страницах с призывами к экстремизму, детской порнографией и информацией по употреблению наркотиков. Первые четыре части этой статьи предусматривают наказание в том случае, если нарушение зафиксировано впервые. В этом случае штраф будет составлять до 8 млн руб.

24 декабря суд оштрафовал Google LLC на 7,22 млрд руб. Штраф составил 1/20 от выручки компании в России.

Ранее по теме: Владельца Facebook оштрафовали почти на 2 млрд рублей вслед за Google

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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