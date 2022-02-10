В Белоруссии заблокировали сайт издания TJournal
В Белоруссии по решению министерства информации заблокировали сайт российского издания TJournal (входит в издательский дом «Комитет). Об этом говорится на сайте издания.
Причина блокировки пока неизвестна. По данным белорусского портала dev.by, 9 февраля сайт добавили в список для блокировки по решению министерства информации.
«TJ не знает причину блокировки. Редакция направила запрос в министерство информации Белоруссии», — приводятся слова главного редактора издания Сергея Звезды в сообщении.