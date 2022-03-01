Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы» и «Дождю»

«Эхо Москвы» — российская круглосуточная информационно-разговорная радиостанция. Впервые вышла в эфир 22 августа 1990 г. в Москве под названием «Радио-М». Станция ведет свое вещание более чем в тридцати российских городах. Ежедневная аудитория «Эха Москвы» в июле-декабре 2021 г. составила, по данным Mediascope, 3,2 млн россиян старше 12 лет, проживающих в крупных городах. Алексей Венедиктов является главным редактором «Эха Москвы» с 1998 г. Сайт «Эхо Москвы» зарегистрирован как электронное периодическое издание в августе 2006 г., следует из реестра зарегистрированных СМИ Роскомнадзора.