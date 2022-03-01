Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы» и «Дождю»
Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом»), говорится в заявлении ведомства.
По информации Генпрокуратуры, материалы, размещаемые телеканалом «Дождь» и радиостанцией «Эхо Москвы», «содержат призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан России, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан Российской Федерации в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя».
«Генеральной прокуратурой Российской Федерации в адрес Российской телевизионной и радиовещательной сети, Роскомнадзора и «Газпром-медиа» направлены представления о незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения», — заявили в Генпрокуратуре.
В настоящее время сайты «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» не открываются.
Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко, комментируя решение Генпрокуратуры в эфире телеканала, заявил: «Я не понимаю, если тебе не приходит некое уведомление о том, в какой статье ты совершил все эти страшные нарушения, то очень сложно на это реагировать», — сказал он.
Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что редакция радиостанции «категорически не согласна с представлением Генпрокуратуры, приведшим к отключению радиостанции от эфира и блокировке сайта», и будет оспаривать это решение.
«Содержащиеся в представлении претензии не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов», — написал Венедиктов в своем Telegram-канале.
«Ведомости» направили запрос в Роскомнадзор и холдингу «Газпром-медиа» — владельцу радиостанции «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» — российская круглосуточная информационно-разговорная радиостанция. Впервые вышла в эфир 22 августа 1990 г. в Москве под названием «Радио-М». Станция ведет свое вещание более чем в тридцати российских городах. Ежедневная аудитория «Эха Москвы» в июле-декабре 2021 г. составила, по данным Mediascope, 3,2 млн россиян старше 12 лет, проживающих в крупных городах. Алексей Венедиктов является главным редактором «Эха Москвы» с 1998 г. Сайт «Эхо Москвы» зарегистрирован как электронное периодическое издание в августе 2006 г., следует из реестра зарегистрированных СМИ Роскомнадзора.