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Роднянский сообщил об отмене «Кинотавра» в 2022 году

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Продюсер и президент фестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский сообщил об отмене мероприятия в 2022 г. из-за проведения военной спецоперации на Украине.

«Я думаю, мы просто откажемся от его проведения в этом году. Невозможно. Будем ждать других времен», — сказал он в интервью журналисту Илье Варламову.

Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» проводится в России с 1990 г., его организаторами стали Марк Рудинштейн и Олег Янковский. Сначала его провели в подмосковном Подольске, затем кинофестиваль переехал в Сочи. В 2005 г. новым президентом кинофестиваля стал Роднянский.

В 2022 г. фестиваль должен был пройти в Сочи осенью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных