Роднянский сообщил об отмене «Кинотавра» в 2022 году
Продюсер и президент фестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский сообщил об отмене мероприятия в 2022 г. из-за проведения военной спецоперации на Украине.
«Я думаю, мы просто откажемся от его проведения в этом году. Невозможно. Будем ждать других времен», — сказал он в интервью журналисту Илье Варламову.
Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» проводится в России с 1990 г., его организаторами стали Марк Рудинштейн и Олег Янковский. Сначала его провели в подмосковном Подольске, затем кинофестиваль переехал в Сочи. В 2005 г. новым президентом кинофестиваля стал Роднянский.
В 2022 г. фестиваль должен был пройти в Сочи осенью.