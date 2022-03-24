Роднянский сообщил об отмене «Кинотавра» в 2022 году

Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» проводится в России с 1990 г., его организаторами стали Марк Рудинштейн и Олег Янковский. Сначала его провели в подмосковном Подольске, затем кинофестиваль переехал в Сочи. В 2005 г. новым президентом кинофестиваля стал Роднянский.