Суд снял судимость с Серебренникова и отменил условный срок

Серебренников был главным фигурантом дела о хищениях в «Седьмой студии». Приговор по данному делу был вынесен в июне 2020 г. Серебренников был приговорен к трем годам условно. Еще двое других фигурантов Алексей Малобродский и Юрий Итин получили условные сроки. Бывшая сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум была признана виновной в халатности. Ей назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности. Суд также удовлетворил иск Минкультуры о взыскании с Серебренникова, Итина и Малобродского около 129 млн руб. в счет компенсации ущерба. До выплаты этой суммы имущество фигурантов дела находилось под арестом.