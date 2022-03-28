Суд снял судимость с Серебренникова и отменил условный срок
Хамовнический суд Москвы снял судимость с режиссера Кирилла Серебренникова и отменил его условное осуждение, следует из сообщения пресс-службы московских судов.
«Хамовническим районным судом города Москвы 28 марта 2022 г. рассмотрено ходатайство в отношении режиссера Кирилла Серебренникова об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока», — говорится в сообщении.
Там отмечается, что суд принял во внимание истечение половины установленного испытательного срока. Кроме того, Серебренников в полном объеме выплатил штраф и возместил ущерб, причиненный преступлением.
«Осужденный не допускал нарушений в период отбывания наказания, положительно характеризуется», — подчеркнули в суде.
Серебренников был главным фигурантом дела о хищениях в «Седьмой студии». Приговор по данному делу был вынесен в июне 2020 г. Серебренников был приговорен к трем годам условно. Еще двое других фигурантов Алексей Малобродский и Юрий Итин получили условные сроки. Бывшая сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум была признана виновной в халатности. Ей назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности. Суд также удовлетворил иск Минкультуры о взыскании с Серебренникова, Итина и Малобродского около 129 млн руб. в счет компенсации ущерба. До выплаты этой суммы имущество фигурантов дела находилось под арестом.
В ноябре 2021 г. Мещанский суд Москвы, который рассматривал дело, сообщал, что Серебренников выплатил всю сумму ущерба, также режиссер уплатил штраф в 800 000 руб., который суд назначил ему вместе с условным сроком. После этого с имущества Серебренникова сняли арест.
«Седьмая студия» — это театральная труппа, которую Серебренников основал в 2012 г. на основе своего курса в Школе-студии МХАТа. Она базировалась в «Гоголь-центре», который режиссер возглавил в том же году. В декабре 2020 г. Серебренников ликвидировал АНО «Седьмая студия». Он был единственным ее учредителем.