Роскомнадзор составит протокол в отношении «Википедии» за статью о спецоперации
Роскомнадзор составит протокол об административном правонарушении в отношении интернет-портала «Википедия» за неудаление недостоверной информации, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
Протокол в отношении портала будет составлен по статье 13.41 КоАП за «неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации». «Роскомнадзор направил уведомление администрации интернет-ресурса незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине, направленную на дезинформацию российских пользователей», — подчеркнуто в сообщении. «Википедии» может грозить штраф в размере до 4 млн руб.
2 марта Роскомнадзор направил уведомление порталу с требованием удалить статью с недостоверной информацией о специальной военной операции на Украине. «В частности, в материале специальная военная операция называется «вторжением России на Украину», «российской агрессией против Украины», «российско-украинской войной», «войной». Материал содержит информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях, которая не соответствует официальным данным, публикуемым Министерством обороны», — сказано в уведомлении.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.