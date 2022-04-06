Гендиректор компании-издателя The Village, Wonderzine и Spletnik.ru стал ее владельцем

Винокуров подтвердил изданию, что сделка состоялась в начале февраля, ее сумму он не раскрыл. Он стал гендиректором «Креатив медиа» еще в ноябре 2020 г. и тогда заявлял, что не покупал компанию, а лишь стал «наемным топ-менеджером».