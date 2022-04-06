Гендиректор компании-издателя The Village, Wonderzine и Spletnik.ru стал ее владельцем
Инвестор телеканала «Дождь» и издания Republic (оба признаны СМИ-иноагентами) Александр Винокуров выкупил 100% «Креатив медиа», которому принадлежит управляющий изданиями медиахолдинг Redefine, сообщает «Коммерсантъ».
«Креатив медиа» производит контент для The Village, Wonderzine и Spletnik.ru, а также продает в них рекламу. Предыдущим владельцем компании была ее учредитель Полина Юмашева — бывшая жена Олега Дерипаски, дочь журналиста Валентина Юмашева, который был зятем Бориса Ельцина и в 1997-1998 гг. возглавлял его администрацию.
Винокуров подтвердил изданию, что сделка состоялась в начале февраля, ее сумму он не раскрыл. Он стал гендиректором «Креатив медиа» еще в ноябре 2020 г. и тогда заявлял, что не покупал компанию, а лишь стал «наемным топ-менеджером».
По собственным данным, у The Village 5,4 млн уникальных пользователей в месяц, у Wonderzine — 3,5 млн, у Spletnik.ru — 5 млн. Выручка «Креатив медиа» в 2021 г. составляла 353,7 млн руб., чистая прибыль — 35,6 млн руб.
По словам источника «Коммерсанта» на рынке, Redefine планирует создать новое городское медиа, «которое заменит заблокированное издание, чтобы перебросить рекламодателей». «Про концепцию нового медиа, если оно появится, расскажет главный редактор», — сказал Винокуров.
Роскомнадзор 2 марта заблокировал сайт The Village на территории России за распространение «недостоверной информации по тематике специальной военной операции на Украине». Позже руководство издания сообщило, что закрывает российский офис и продолжит работать из Варшавы. По данным еще одного собеседника газеты, The Village продолжит работу.