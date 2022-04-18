«Яндекс» удалил ссылки на сайты «Медузы» и «Медиазоны» после признания их запрещенными
«Ссылки пропадают из поисковой выдачи "Яндекса", если они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их "зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр», — сообщили в пресс-службе, добавив, что синхронизация с реестром происходит автоматически.
Ранее пользователи заметили, что при введении в поисковую строку запроса с названием сайтов изданий появляется соответствующая плашка: «Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ».
8 апреля пресс-служба компании сообщила, что «Яндекс» начал маркировать Youtube и поисковик Google как нарушителей закона. «Согласно закону "о приземлении", мы обязаны информировать пользователей в поисковой выдаче о том, что владелец данного ресурса нарушает законодательство РФ, если такая мера введена Роскомнадзором», — говорилось в сообщении. Теперь под ссылкой на ресурсы американской корпорации в поисковой выдаче «Яндекса» появляется предупреждение «Роскомнадзор: сайт нарушает законодательство РФ».
Роскомнадзор 7 апреля запретил рекламу любых сервисов Google в России и обязал российские поисковые системы информировать пользователей о нарушениях Google при переходе на его ресурсы. «Меры принуждения» принимаются в отношении шести сервисов Google: «Google Поиска», магазина приложений Google Pay, видеохостинга Youtube, музыкального сервиса Youtube Music, электронной почты Gmail и Google Chat. Интернет-регулятор считает Youtube «одной из ключевых площадок», распространяющих недостоверную информацию о ходе военной операции на Украине, дискредитирующую Вооруженные силы РФ.