«Яндекс» удалил ссылки на сайты «Медузы» и «Медиазоны» после признания их запрещенными

8 апреля пресс-служба компании сообщила, что «Яндекс» начал маркировать Youtube и поисковик Google как нарушителей закона. «Согласно закону "о приземлении", мы обязаны информировать пользователей в поисковой выдаче о том, что владелец данного ресурса нарушает законодательство РФ, если такая мера введена Роскомнадзором», — говорилось в сообщении. Теперь под ссылкой на ресурсы американской корпорации в поисковой выдаче «Яндекса» появляется предупреждение «Роскомнадзор: сайт нарушает законодательство РФ».