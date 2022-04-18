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«Яндекс» удалил ссылки на сайты «Медузы» и «Медиазоны» после признания их запрещенными

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«Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылки на сайты изданий «Медуза», «Медиазона» и «Настоящее время» (признаны СМИ-иноагентами) из-за попадания в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. 

«Ссылки пропадают из поисковой выдачи "Яндекса", если они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их "зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр», — сообщили в пресс-службе, добавив, что синхронизация с реестром происходит автоматически. 

Ранее пользователи заметили, что при введении в поисковую строку запроса с названием сайтов изданий появляется соответствующая плашка: «Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ». 

8 апреля пресс-служба компании сообщила, что «Яндекс» начал маркировать Youtube и поисковик Google как нарушителей закона. «Согласно закону "о приземлении", мы обязаны информировать пользователей в поисковой выдаче о том, что владелец данного ресурса нарушает законодательство РФ, если такая мера введена Роскомнадзором», — говорилось в сообщении. Теперь под ссылкой на ресурсы американской корпорации в поисковой выдаче «Яндекса» появляется предупреждение «Роскомнадзор: сайт нарушает законодательство РФ».

Роскомнадзор 7 апреля запретил рекламу любых сервисов Google в России и обязал российские поисковые системы информировать пользователей о нарушениях Google при переходе на его ресурсы. «Меры принуждения» принимаются в отношении шести сервисов Google: «Google Поиска», магазина приложений Google Pay, видеохостинга Youtube, музыкального сервиса Youtube Music, электронной почты Gmail и Google Chat. Интернет-регулятор считает Youtube «одной из ключевых площадок», распространяющих недостоверную информацию о ходе военной операции на Украине, дискредитирующую Вооруженные силы РФ.

Ранее по теме: «Яндекс» начал маркировать Youtube и поисковик Google как нарушителей закона

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных