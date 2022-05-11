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Аналитики Groupm сообщили о снижении доверия россиян к телевидению

Ведомости

Доля россиян, которые доверяют телевидению больше, чем другим источникам информации, снизилась с 33% 17 марта до 23% 27 апреля, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование рекламной группы Groupm «Accelerate research». В опросе приняли участие более 1700 респондентов от 18 до 60 лет в городах с населением более 100 000 человек.

Больше всего показатель снизился у респондентов, которые живут за пределами крупных городов — с 34% до 24%. У жителей Москвы и Санкт-Петербурга показатель снизился с 27% до 21%. Аналитики отметили, что внимание к новостным телеканалам остается высоким, но рейтинги некоторых из них снизились. 

Согласно исследованию, также уменьшилось доверие россиян к интернет-СМИ и официальным веб-сайтам: 17 марта им доверяли 26% опрошенных, а 27 апреля — 23%. Аналитики отметили, что среди респондентов 45-60 лет выросло доверие к интернет-медиа — с 20% в марте до 25% в апреле. Доверие к соцсетям, блогам и Telegram-каналам в целом выросло с 19% до 23%. 

Директор по исследованиям и стратегии OMD OM Group Ирина Едемская отметила, что интерес россиян к новостям в целом снижается, потому что они «адаптировались к ситуации». На телевидении сейчас продвигается «единственно возможная точка зрения на события, причем обеспечивая дозированную информацию и не всегда оперативно», поэтому аудитория обращается за деталями к интернету, пояснила она. Директор российского офиса ECI Media Management Дмитрий Кураев заявил, что снижение доверие к телевидению как к источнику информации во время кризиса «ожидаемо».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных