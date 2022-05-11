Аналитики Groupm сообщили о снижении доверия россиян к телевидению

Директор по исследованиям и стратегии OMD OM Group Ирина Едемская отметила, что интерес россиян к новостям в целом снижается, потому что они «адаптировались к ситуации». На телевидении сейчас продвигается «единственно возможная точка зрения на события, причем обеспечивая дозированную информацию и не всегда оперативно», поэтому аудитория обращается за деталями к интернету, пояснила она. Директор российского офиса ECI Media Management Дмитрий Кураев заявил, что снижение доверие к телевидению как к источнику информации во время кризиса «ожидаемо».