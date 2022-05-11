Аналитики Groupm сообщили о снижении доверия россиян к телевидению
Доля россиян, которые доверяют телевидению больше, чем другим источникам информации, снизилась с 33% 17 марта до 23% 27 апреля, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование рекламной группы Groupm «Accelerate research». В опросе приняли участие более 1700 респондентов от 18 до 60 лет в городах с населением более 100 000 человек.
Больше всего показатель снизился у респондентов, которые живут за пределами крупных городов — с 34% до 24%. У жителей Москвы и Санкт-Петербурга показатель снизился с 27% до 21%. Аналитики отметили, что внимание к новостным телеканалам остается высоким, но рейтинги некоторых из них снизились.
Согласно исследованию, также уменьшилось доверие россиян к интернет-СМИ и официальным веб-сайтам: 17 марта им доверяли 26% опрошенных, а 27 апреля — 23%. Аналитики отметили, что среди респондентов 45-60 лет выросло доверие к интернет-медиа — с 20% в марте до 25% в апреле. Доверие к соцсетям, блогам и Telegram-каналам в целом выросло с 19% до 23%.
Директор по исследованиям и стратегии OMD OM Group Ирина Едемская отметила, что интерес россиян к новостям в целом снижается, потому что они «адаптировались к ситуации». На телевидении сейчас продвигается «единственно возможная точка зрения на события, причем обеспечивая дозированную информацию и не всегда оперативно», поэтому аудитория обращается за деталями к интернету, пояснила она. Директор российского офиса ECI Media Management Дмитрий Кураев заявил, что снижение доверие к телевидению как к источнику информации во время кризиса «ожидаемо».