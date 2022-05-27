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В Кыргызстане и Туркменистане временно прекратили трансляцию российских телеканалов

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Телеканалы «Россия 24», «Россия Культура» и «Звезда» временно не транслируются в Кыргызстане и Туркменистане, сообщает местный телепровайдер «Акнет» и «Интерфакс».

В сообщении «Акнет» говорится, что причиной приостановки вещания стало принятие в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероссийских телеканалов — на международных спутниках было в одностороннем порядке заблокировано вещание телеканалов ВГТРК.

«В настоящее время проводятся работы по организации резервного вещания, для стабильной подачи сигнала. Как только работы на стороне оператора телеканалов будут завершены, вещание будет доступно для просмотра в нашей сети», — подчеркнуто в заявлении телепровайдера.

По информации «Интерфакса», в Туркменистане заблокировано вещание телеканалов «Россия 1» и «Звезда». При переключении на эти телеканалы появляется следующее объявление: «Вещание телеканала заблокировано по независящим от "Телекарты" причинам в связи с ограничением по трансляции общероссийских телеканалов с иностранных спутников. В данный момент мы ведем работы по организации резервной трансляции, после чего вещание восстановится в полном объеме».

4 мая Великобритания ввела очередной пакет санкций в отношении российских бизнесменов и журналистов. В него вошли телеведущая Наиля Аскер-заде, корреспонденты Евгений Поддубный и Александр Коц, ведущий программы «Однако» на «Первом канале» Михаил Леонтьев. Помимо этого ограничения коснулись медиакомпании ВГТРК.

26 февраля, после начала военной операции на Украине, ВГТРК, «Первый канал» и Радио дом «Останкино» приостановили свое членство в Европейском вещательном союзе (EBU) в ответ на отстранение России от участия в Евровидении в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных