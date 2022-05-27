В Кыргызстане и Туркменистане временно прекратили трансляцию российских телеканалов

По информации «Интерфакса», в Туркменистане заблокировано вещание телеканалов «Россия 1» и «Звезда». При переключении на эти телеканалы появляется следующее объявление: «Вещание телеканала заблокировано по независящим от "Телекарты" причинам в связи с ограничением по трансляции общероссийских телеканалов с иностранных спутников. В данный момент мы ведем работы по организации резервной трансляции, после чего вещание восстановится в полном объеме».