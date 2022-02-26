Газета
Общество

«Первый канал» и ВГТРК приостановили членство в Европейском вещательном союзе

Ведомости

ВГТРК, «Первый канал» и Радио дом «Останкино» приостанавливают свое членство в Европейском вещательном союзе (EBU), «последней каплей» стало отстранение России от участия в Евровидении в 2022 г., говорится в заявлении компаний.

«ВГТРК, Первый канал и Радио дом "Останкино" приостанавливают свое членство в Европейском вещательном союзе. Это решение вызревало последние годы, по мере нарастания политизированности в деятельности этой организации», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Авторы заявления указали, что при принятии решений EBU руководствуется исключительно мнением Евросоюза, при этом половина его членов туда не входит.

Накануне общественные вещательные организации стран Балтии призвали EBU приостановить участие или исключить из организации ВГТРК и «Первый канал», сообщал портал Delfi.

Ранее по теме: В Литве с 30 апреля прекратят трансляцию НТВ и РЕН ТВ

«Мы, общественные вещательные организации стран Балтии — Латвийское телевидение и Латвийское радио, Литовское национальное радио и телевидение и Эстонское общественное вещание — обращаемся к ЕВС как к нашему представителю и защитнику общих ценностей европейских общественных вещательных организаций, призывая принять быстрые и решительные действия в ситуации, когда Россия, нарушая международное право, начала войну против Украины и создала чрезвычайную угрозу для жителей Украины, ее независимости, суверенитета и территориальной целостности», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

EBU отстранил Россию от участия в «Евровидении» в 2022 г., говорилось на сайте конкурса 25 февраля. Свое решение Европейский вещательный союз объяснил обеспокоенностью, что российское участие приведет к дискредитации конкурса на фоне «беспрецедентного кризиса на Украине».

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных