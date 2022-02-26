«Первый канал» и ВГТРК приостановили членство в Европейском вещательном союзе
ВГТРК, «Первый канал» и Радио дом «Останкино» приостанавливают свое членство в Европейском вещательном союзе (EBU), «последней каплей» стало отстранение России от участия в Евровидении в 2022 г., говорится в заявлении компаний.
«ВГТРК, Первый канал и Радио дом "Останкино" приостанавливают свое членство в Европейском вещательном союзе. Это решение вызревало последние годы, по мере нарастания политизированности в деятельности этой организации», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Авторы заявления указали, что при принятии решений EBU руководствуется исключительно мнением Евросоюза, при этом половина его членов туда не входит.
Накануне общественные вещательные организации стран Балтии призвали EBU приостановить участие или исключить из организации ВГТРК и «Первый канал», сообщал портал Delfi.
«Мы, общественные вещательные организации стран Балтии — Латвийское телевидение и Латвийское радио, Литовское национальное радио и телевидение и Эстонское общественное вещание — обращаемся к ЕВС как к нашему представителю и защитнику общих ценностей европейских общественных вещательных организаций, призывая принять быстрые и решительные действия в ситуации, когда Россия, нарушая международное право, начала войну против Украины и создала чрезвычайную угрозу для жителей Украины, ее независимости, суверенитета и территориальной целостности», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).
EBU отстранил Россию от участия в «Евровидении» в 2022 г., говорилось на сайте конкурса 25 февраля. Свое решение Европейский вещательный союз объяснил обеспокоенностью, что российское участие приведет к дискредитации конкурса на фоне «беспрецедентного кризиса на Украине».
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.