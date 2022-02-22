В Литве с 30 апреля прекратят трансляцию НТВ и РЕН ТВ
Компания смарт-ТВ Telia TV прекратит транслировать в Литве 25 российских каналов, включая РЕН ТВ, НТВ, «Первый Балтийский канал», «Мир» и «Дом кино», сообщает пресс-служба компании.
Контракт на ретрансляцию этих каналов, которые в стране до сих пор представляла компания Media One LT, истекает 30 апреля. Новое соглашение с другой компанией, перенимающей права на эти каналы в Литве, не будет подписано из-за негативного заключения в рамках аудита по закупкам.
«При наличии даже малейших сомнений по поводу прозрачности закупок Telia мы несем ответственность за соблюдение высочайших стандартов бизнеса. Поэтому мы приняли решение не закупать новые права на ретрансляцию», — приводит пресс-служба слова представителя Telia Аудрюса Стасюлайтиса.
В Литве Telia TV продолжит ретрансляцию 58 каналов на русском языке. В то же время компания планирует сосредоточиться на поиске нового и привлекательного телеконтента, говорится в сообщении.
С 30 апреля Telia TV прекратит ретранслировать в Литве следующие каналы: «Первый Балтийский», REN TV, «Бобер ТВ», Boks TV Plus, «Дом кино», «Дом кино Premium HD», «Карусель», «Кухня TV HD», «Кинокомедия HD», «Киносерия HD», КВН ТВ, Kinomiks HD, M-1 Global HD, «Музыка Первого», «Наше новое кино HD», НТВ Мир Lithuania, NTV Serial, «НТВ Стиль», «НТВ Право», «Индийское кино», «Поехали», «Родное кино», «Телекафе», «Время далекое и близкое».
Ранее в феврале в Германии запретили вещание телеканала RT DE на всех платформах из-за отсутствия у него необходимого разрешения в соответствии с местным законодательством о СМИ. Руководство медиахолдинга RT заявило, что немецкоязычный канал лицензирован в Сербии и поэтому его вещание возможно на территории 33 стран Европы, включая Германию, согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Компания RT DE оспорила решение в суде. Россия ответила на блокировку RT DE прекращением работы в стране германской вещательной компании Deutsche Welle. Корпункт одноименного телеканала в РФ был закрыт, а аккредитации всех сотрудников его российского бюро аннулированы.