В Литве с 30 апреля прекратят трансляцию НТВ и РЕН ТВ

Ранее в феврале в Германии запретили вещание телеканала RT DE на всех платформах из-за отсутствия у него необходимого разрешения в соответствии с местным законодательством о СМИ. Руководство медиахолдинга RT заявило, что немецкоязычный канал лицензирован в Сербии и поэтому его вещание возможно на территории 33 стран Европы, включая Германию, согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Компания RT DE оспорила решение в суде. Россия ответила на блокировку RT DE прекращением работы в стране германской вещательной компании Deutsche Welle. Корпункт одноименного телеканала в РФ был закрыт, а аккредитации всех сотрудников его российского бюро аннулированы.