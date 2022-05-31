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TikTok удалил аккаунт RT на немецком

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Социальная сеть TikTok удалила аккаунт телеканала RT на немецком языке, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«Тикток удалил аккаунт нашего RT на немецком. Он и так был заблокирован в ЕС. Но зачем-то понадобилось его стереть совсем. До этого Тикток также удалял мой аккаунт — но вернул с извинениями», — написала Симоньян, уточнив, что канал разбирается с этим инцидентом.

После начала специальной военной операции на Украине Tiktok и Facebook заблокировали аккаунты RT и Sputnik на территории ЕС. Это значит, что пользователи приложений в странах ЕС не смогут получить доступ к страницам и контенту в аккаунтах RT и Sputnik.

В феврале в Германии запретили вещание телеканала RT DE на всех платформах из-за отсутствия у него необходимого разрешения в соответствии с местным законодательством о СМИ. Руководство медиахолдинга RT заявило, что немецкоязычный канал лицензирован в Сербии и поэтому его вещание возможно на территории 33 стран Европы, включая Германию, согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

Компания RT DE оспорила решение в суде. Россия ответила на блокировку RT DE прекращением работы в стране германской вещательной компании Deutsche Welle. Корпункт одноименного телеканала в РФ был закрыт, а аккредитации всех сотрудников его российского бюро аннулированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных