TikTok удалил аккаунт RT на немецком
Социальная сеть TikTok удалила аккаунт телеканала RT на немецком языке, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
«Тикток удалил аккаунт нашего RT на немецком. Он и так был заблокирован в ЕС. Но зачем-то понадобилось его стереть совсем. До этого Тикток также удалял мой аккаунт — но вернул с извинениями», — написала Симоньян, уточнив, что канал разбирается с этим инцидентом.
После начала специальной военной операции на Украине Tiktok и Facebook заблокировали аккаунты RT и Sputnik на территории ЕС. Это значит, что пользователи приложений в странах ЕС не смогут получить доступ к страницам и контенту в аккаунтах RT и Sputnik.
В феврале в Германии запретили вещание телеканала RT DE на всех платформах из-за отсутствия у него необходимого разрешения в соответствии с местным законодательством о СМИ. Руководство медиахолдинга RT заявило, что немецкоязычный канал лицензирован в Сербии и поэтому его вещание возможно на территории 33 стран Европы, включая Германию, согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении.
Компания RT DE оспорила решение в суде. Россия ответила на блокировку RT DE прекращением работы в стране германской вещательной компании Deutsche Welle. Корпункт одноименного телеканала в РФ был закрыт, а аккредитации всех сотрудников его российского бюро аннулированы.