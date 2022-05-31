TikTok удалил аккаунт RT на немецком

«Тикток удалил аккаунт нашего RT на немецком. Он и так был заблокирован в ЕС. Но зачем-то понадобилось его стереть совсем. До этого Тикток также удалял мой аккаунт — но вернул с извинениями», — написала Симоньян, уточнив, что канал разбирается с этим инцидентом.