Суд оштрафовал «Радио Свобода» на 20 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Мировой судья Тверского района Москвы еще на 20 млн руб. оштрафовал «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом) за неудаление запрещенного контента, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Общая сумма штрафов возросла до 75,8 млн руб.
«Суд рассмотрел 20 протоколов по части 2 статьи 13.41, по каждому назначено наказание в размере 1 млн руб.», — говорится в сообщении ведомства. Всего на судебный участок поступили 80 протоколов за неудаление запрещенного контента, в том числе о спецоперации России на Украине, — по каждому радиостанции грозит штраф от 800 000 до 4 млн руб.
4 марта Роскомнадзор ограничил доступ в России к русскоязычному сайту «Радио Свобода» и изданию «Медуза» (признано СМИ-иноагентом) по решению Генпрокуратуры.
В обоих случаях основанием для ограничения указано нарушение ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации». Статья определяет порядок ограничения доступа к информации, которая распространяется с нарушением закона.