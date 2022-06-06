Суд оштрафовал «Радио Свобода» на 20 млн рублей за неудаление запрещенного контента

«Суд рассмотрел 20 протоколов по части 2 статьи 13.41, по каждому назначено наказание в размере 1 млн руб.», — говорится в сообщении ведомства. Всего на судебный участок поступили 80 протоколов за неудаление запрещенного контента, в том числе о спецоперации России на Украине, — по каждому радиостанции грозит штраф от 800 000 до 4 млн руб.