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«Национальная медиа группа» выкупила долю ВТБ в «СТС Медиа»

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«Национальная медиа группа» (НМГ) выкупила долю второго акционера в АО «Медиа инвестиции» – юрлице холдинга «СТС Медиа», под управлением которого находятся телеканалы СТС и «Домашний», следует из бухгалтерской отчетности НМГ, опубликованной в «СПАРК-Интерфаксе».

В пояснительной записке сказано, что «Национальная медиа группа» выкупила 45% «Медиа инвестиций» у второго акционера, номинальная стоимость пакета составляла 450 000 руб. По данным РБК, вторым акционером через юрлицо АО «Клиенты Стратегия Результат» выступала банковская группа ВТБ.

В отношении ВТБ минфин США ввел санкции в ночь с 24 на 25 февраля из-за начала военной операции России в Донбассе. Все активы банка в Штатах были заморожены. Позже Великобритания также ввела санкции, которые подразумевают заморозку активов ВТБ. Для того чтобы вывести часть активов из-под санкционного удара, ВТБ объявил о продаже двух акций «Почта банка» новому президенту и председателю правления Александру Пахомову и 46,29% кипрского RCB Bank.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных