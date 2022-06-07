«Национальная медиа группа» выкупила долю ВТБ в «СТС Медиа»

В отношении ВТБ минфин США ввел санкции в ночь с 24 на 25 февраля из-за начала военной операции России в Донбассе. Все активы банка в Штатах были заморожены. Позже Великобритания также ввела санкции, которые подразумевают заморозку активов ВТБ. Для того чтобы вывести часть активов из-под санкционного удара, ВТБ объявил о продаже двух акций «Почта банка» новому президенту и председателю правления Александру Пахомову и 46,29% кипрского RCB Bank.