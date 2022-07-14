TikTok опроверг данные о снятии ограничений на работу в России
Китайская соцсеть TikTok не собирается снимать ограничения на работу в России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Возможность размещать видео для российских пользователей останется недоступной.
«В сервисе TikTok нет и в настоящее время не планируется изменений», — заявили в пресс-службе соцсети. Помимо этого, россиянам остается недоступен просмотр контента от авторов из других стран.
Ранее появилась информация, что TikTok снимет все ограничения на работу в России 27 сентября. Об этом рассказал телеканал «360» в своем официальной Telegram-канале со ссылкой на источник.
7 марта TikTok была вынуждена приостановить загрузку нового контента из России после того, как в России вошел в силу закон о распространении фейков о российской армии. В компании заявили, что они заняты изучением возможных последствий этого закона в вопросах безопасности.
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