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TikTok опроверг данные о снятии ограничений на работу в России

Ведомости

Китайская соцсеть TikTok не собирается снимать ограничения на работу в России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Возможность размещать видео для российских пользователей останется недоступной.

«В сервисе TikTok нет и в настоящее время не планируется изменений», — заявили в пресс-службе соцсети. Помимо этого, россиянам остается недоступен просмотр контента от авторов из других стран.

Ранее появилась информация, что TikTok снимет все ограничения на работу в России 27 сентября. Об этом рассказал телеканал «360» в своем официальной Telegram-канале со ссылкой на источник.

7 марта TikTok была вынуждена приостановить загрузку нового контента из России после того, как в России вошел в силу закон о распространении фейков о российской армии. В компании заявили, что они заняты изучением возможных последствий этого закона в вопросах безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных