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Приложение онлайн-кинотеатра Okko исчезло из App Store

Ведомости

Приложение онлайн-кинотеатра Okko стало недоступно в App Store. При поиске в магазине предлагается установить приложения других стримингов.

При попытке скачать приложение по прямой ссылке появляется сообщение: «Это приложение сейчас не доступно в Вашей стране или регионе». Также на странице разработчика Okko LLC в App Store говорится, что доступных приложений нет.

«Мы устанавливаем причину пропажи приложения из App Store. Предупреждений и пояснений от Apple мы не получали», — рассказали ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

В Okko отметили, что ранее установленные приложения из App Store продолжают работать в стандартном режиме.

Проблемы с доступом к ряду приложений в App Store и Google Play начались после введения в отношении России санкций из-за начала спецоперации на Украине. В частности, весной из магазинов пропало приложение Сбербанка, так как США ввели блокирующие санкции против банка. То же самое случилось с ВТБ, Промсвязьбанком, Совкомбанком, «ФК Открытие», Новикомбанком, Альфа-банком и др.

Также 15 августа Apple пригрозила удалением из магазина приложения Rutube. Корпорация потребовала от российского видеохостинга в течение двух недель скрыть контент государственных СМИ России или сделать его доступным только для российских пользователей. В результате Rutube разрешил скачивать его приложение для операционной системы iOS только пользователям в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных