Приложение онлайн-кинотеатра Okko исчезло из App Store

Проблемы с доступом к ряду приложений в App Store и Google Play начались после введения в отношении России санкций из-за начала спецоперации на Украине. В частности, весной из магазинов пропало приложение Сбербанка, так как США ввели блокирующие санкции против банка. То же самое случилось с ВТБ, Промсвязьбанком, Совкомбанком, «ФК Открытие», Новикомбанком, Альфа-банком и др.