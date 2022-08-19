Приложение онлайн-кинотеатра Okko исчезло из App Store
Приложение онлайн-кинотеатра Okko стало недоступно в App Store. При поиске в магазине предлагается установить приложения других стримингов.
При попытке скачать приложение по прямой ссылке появляется сообщение: «Это приложение сейчас не доступно в Вашей стране или регионе». Также на странице разработчика Okko LLC в App Store говорится, что доступных приложений нет.
«Мы устанавливаем причину пропажи приложения из App Store. Предупреждений и пояснений от Apple мы не получали», — рассказали ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
В Okko отметили, что ранее установленные приложения из App Store продолжают работать в стандартном режиме.
Проблемы с доступом к ряду приложений в App Store и Google Play начались после введения в отношении России санкций из-за начала спецоперации на Украине. В частности, весной из магазинов пропало приложение Сбербанка, так как США ввели блокирующие санкции против банка. То же самое случилось с ВТБ, Промсвязьбанком, Совкомбанком, «ФК Открытие», Новикомбанком, Альфа-банком и др.
Также 15 августа Apple пригрозила удалением из магазина приложения Rutube. Корпорация потребовала от российского видеохостинга в течение двух недель скрыть контент государственных СМИ России или сделать его доступным только для российских пользователей. В результате Rutube разрешил скачивать его приложение для операционной системы iOS только пользователям в России.
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