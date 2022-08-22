Корпорация BBC отозвала лицензию на свой контент в России
«Мы прекратили лицензирование контента для российских пользователей», – говорится в сообщении BBC.
В частности, из каталога стриминга пропали сериалы «Улица потрошителя», «Мисс Марпл», «Война и мир», «Гордость и предубеждение». В то же время подписчикам онлайн-кинотеатра по-прежнему доступны «Доктор Кто», «Тюдоры», «Мерлин», «Убивая Еву» и другие шоу.
В «Кинопоиске» указали на некорректность информации об исчезновении всех сериалов от BBC из библиотеки сервиса. «Популярные у подписчиков “Яндекс.Плюса” сериалы BBC по-прежнему доступны на сервисе – “Доктор Кто”, “Дарреллы”, “Вызовите акушерку”, “Детективы из Челси”, “Будет больно” и десятки других», – добавил представитель платформы.
Отмечается, что подписной каталог никогда не был статичным: картины то появлялись, то выпадали из него. Но в компании признали, что в настоящее время продление прав на зарубежный контент занимает куда больше времени.
После начала спецоперации России на Украине с аналогичными заявлениями выступили ряд крупнейших кинокомпаний. В частности, новые фильмы в России перестали показывать Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и Universal. Из-за прекращения проката голливудских фильмов в России с серьезными проблемами столкнулись и онлайн-кинотеатры. Весной киностудии официально остановили продажу лицензий на новинки российским стримингам.
Ранее «Коммерсантъ» обратил внимание на исчезновение из библиотеки «Кинопоиска» фильмов и сериалов прошлых лет. Стали недоступны для просмотра ленты «Маска», «1+1», «Интерстеллар», сериал «Друзья» и др. «В текущих условиях продление договоров занимает больше времени, к примеру, проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney, действительно могут быть пока недоступны», – поясняли тогда представители сервиса.
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