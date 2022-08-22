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Корпорация BBC отозвала лицензию на свой контент в России

Ведомости

Некоторые популярные сериалы от BBC пропали из библиотеки онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» из-за того, что студия решила отозвать лицензию на свой контент в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на британскую корпорацию.

«Мы прекратили лицензирование контента для российских пользователей», – говорится в сообщении BBC.

В частности, из каталога стриминга пропали сериалы «Улица потрошителя», «Мисс Марпл», «Война и мир», «Гордость и предубеждение». В то же время подписчикам онлайн-кинотеатра по-прежнему доступны «Доктор Кто», «Тюдоры», «Мерлин», «Убивая Еву» и другие шоу.

В «Кинопоиске» указали на некорректность информации об исчезновении всех сериалов от BBC из библиотеки сервиса. «Популярные у подписчиков “Яндекс.Плюса” сериалы BBC по-прежнему доступны на сервисе – “Доктор Кто”, “Дарреллы”, “Вызовите акушерку”, “Детективы из Челси”, “Будет больно” и десятки других», – добавил представитель платформы.

Отмечается, что подписной каталог никогда не был статичным: картины то появлялись, то выпадали из него. Но в компании признали, что в настоящее время продление прав на зарубежный контент занимает куда больше времени.

В 2019 г. «Яндекс» заключил с BBC Studios долгосрочный контракт, согласно которому в 2020 г. на «Кинопоиске» появилось более 100 часов художественного контента производства BBC. Но в марте 2022 г. студия сообщила, что решила прекратить лицензирование контента в России.

После начала спецоперации России на Украине с аналогичными заявлениями выступили ряд крупнейших кинокомпаний. В частности, новые фильмы в России перестали показывать Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и Universal. Из-за прекращения проката голливудских фильмов в России с серьезными проблемами столкнулись и онлайн-кинотеатры. Весной киностудии официально остановили продажу лицензий на новинки российским стримингам.

Ранее «Коммерсантъ» обратил внимание на исчезновение из библиотеки «Кинопоиска» фильмов и сериалов прошлых лет. Стали недоступны для просмотра ленты «Маска», «1+1», «Интерстеллар», сериал «Друзья» и др. «В текущих условиях продление договоров занимает больше времени, к примеру, проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney, действительно могут быть пока недоступны», – поясняли тогда представители сервиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных