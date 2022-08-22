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TJournal прекратит работу 10 сентября

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Российское интернет-издание TJournal, специализирующееся на новостях социальных сетей и технологий, сообщило, что прекращает работу, последним днем, когда буду выходить новости, станет 10 сентября, сообщили в редакции.  

«Случилось 24 февраля, а затем и блокировка. Через несколько месяцев <...> средства для развития и поддержки TJ закончились. Поэтапные сокращения, в том числе сотрудников, не помогли», — сказано в сообщении. Уточняется, что после блокировки посещаемость сайта упала в пять раз в один момент, сейчас она продолжает снижаться ежемесячно. При этом в течение нескольких лет проект работал в убыток. Издательский дом «Комитет», активами которого являются в том числе ресурсы TJournal и VC.ru, сократил расходы на 30-40% и после этого совет директоров компании решил закрыть проект.

Интернет-проект работал в России с 20 июня 2011 г., в 2014 г. вошел в ИД «Комитет». В этом году Роскомнадзор заблокировал издание на территории России по поручению Генпрокуратуры от 27 февраля. В ведомстве сообщили, что в материалах TJournal были обнаружены ложные свидетельства о действиях Вооруженных сил РФ на Украине. 

В конце февраля Роскомнадзор потребовал от всех СМИ публиковать только проверенные, официальные данные по поводу специальной военной операции на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных