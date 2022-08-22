TJournal прекратит работу 10 сентября

«Случилось 24 февраля, а затем и блокировка. Через несколько месяцев <...> средства для развития и поддержки TJ закончились. Поэтапные сокращения, в том числе сотрудников, не помогли», — сказано в сообщении. Уточняется, что после блокировки посещаемость сайта упала в пять раз в один момент, сейчас она продолжает снижаться ежемесячно. При этом в течение нескольких лет проект работал в убыток. Издательский дом «Комитет», активами которого являются в том числе ресурсы TJournal и VC.ru, сократил расходы на 30-40% и после этого совет директоров компании решил закрыть проект.