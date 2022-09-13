Газета
Медиа

Сериалы «Тед Лассо» и «Наследники» выиграли в главных номинациях «Эмми»

Ведомости

Американская телевизионная академия представила лауреатов премии «Эмми» 2022 г. Лучшим драматическим сериалом признали «Наследников» от HBO, лучшим комедийным сериалом — «Тед Лассо» от Apple TV+, а лучшим мини-сериалом — «Белый лотос» режиссера Майка Уайта. Трансляция церемонии велась на телеканале NBC, полный список призеров и победителей опубликован на сайте премии.

Помимо этого, «Теда Лассо» отметили еще в трех номинациях, в том числе лучшую мужскую роль в комедийном сериале исполнил Джейсон Судейкис, Бретт Голдстин был признан лучшим комедийным актером второго плана, а режиссер М. Дж. Делани получил награду за лучшую режиссуру комедийного сериала — за работу над серией No Weddings And A Funeral.

Это не первый раз, когда «Тед Лассо» выигрывает премию «Эмми». В 2021 г. сериал, рассказывающий о работе тренера по регби в Английской премьер-лиге, собрал четыре награды, в том числе и в номинации «Лучший комедийный сериал».

Проект «Наследники» от студии HBO также забрал несколько наград. Сериал о борьбе за власть в международном медиаконгломерате получил награду за лучшую драматическую роль второго плана и за лучший сценарий. «Наследники» в этом году были лидером по числу номинаций, сериал был представлен в 25 категориях. «Наследники» также удостоены награды за лучший драматический сериал в 2020 г.

В номинации «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» выиграл Ли Джон-джэ за роль в южнокорейском сериале «Игра в кальмара», а Хван Дон-хек из этого же проекта получил награду как лучший драматический режиссер. Лучше драматической актрисой была признана Зендея за роль в сериале «Эйфория» от студии HBO.

Лучшим актером мини-сериала признали Майкла Китона за роль в проекте «Ломка» об опиоидном кризисе, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США. Лучшей актрисой стала Аманда Сайфред за роль в «Выбывшей». Лучшей актрисой второго плана в комедийном сериале стала Шерил Ли Ральф за роль в «Начальной школе "Эбботт"». Лучшей драматической актрисой второго плана была признана Джулия Гарнер, сыгравшая в сериале «Озарк».

Церемония этого года стала 74-й со дня основании «Эмми» в 1949 г. Премия в виде крылатой женщины с моделью атома в руках является телевизионным аналогом «Оскара» и выдается за передачи прайм-тайм. В этом году ее ведущим был комик Кенан Томпсон, который много лет еженедельно появлялся в скетч-шоу Saturday Night Live.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных