Сериалы «Тед Лассо» и «Наследники» выиграли в главных номинациях «Эмми»

Проект «Наследники» от студии HBO также забрал несколько наград. Сериал о борьбе за власть в международном медиаконгломерате получил награду за лучшую драматическую роль второго плана и за лучший сценарий. «Наследники» в этом году были лидером по числу номинаций, сериал был представлен в 25 категориях. «Наследники» также удостоены награды за лучший драматический сериал в 2020 г.