Сериалы «Тед Лассо» и «Наследники» выиграли в главных номинациях «Эмми»
Американская телевизионная академия представила лауреатов премии «Эмми» 2022 г. Лучшим драматическим сериалом признали «Наследников» от HBO, лучшим комедийным сериалом — «Тед Лассо» от Apple TV+, а лучшим мини-сериалом — «Белый лотос» режиссера Майка Уайта. Трансляция церемонии велась на телеканале NBC, полный список призеров и победителей опубликован на сайте премии.
Помимо этого, «Теда Лассо» отметили еще в трех номинациях, в том числе лучшую мужскую роль в комедийном сериале исполнил Джейсон Судейкис, Бретт Голдстин был признан лучшим комедийным актером второго плана, а режиссер М. Дж. Делани получил награду за лучшую режиссуру комедийного сериала — за работу над серией No Weddings And A Funeral.
Это не первый раз, когда «Тед Лассо» выигрывает премию «Эмми». В 2021 г. сериал, рассказывающий о работе тренера по регби в Английской премьер-лиге, собрал четыре награды, в том числе и в номинации «Лучший комедийный сериал».
Проект «Наследники» от студии HBO также забрал несколько наград. Сериал о борьбе за власть в международном медиаконгломерате получил награду за лучшую драматическую роль второго плана и за лучший сценарий. «Наследники» в этом году были лидером по числу номинаций, сериал был представлен в 25 категориях. «Наследники» также удостоены награды за лучший драматический сериал в 2020 г.
В номинации «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» выиграл Ли Джон-джэ за роль в южнокорейском сериале «Игра в кальмара», а Хван Дон-хек из этого же проекта получил награду как лучший драматический режиссер. Лучше драматической актрисой была признана Зендея за роль в сериале «Эйфория» от студии HBO.
Лучшим актером мини-сериала признали Майкла Китона за роль в проекте «Ломка» об опиоидном кризисе, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США. Лучшей актрисой стала Аманда Сайфред за роль в «Выбывшей». Лучшей актрисой второго плана в комедийном сериале стала Шерил Ли Ральф за роль в «Начальной школе "Эбботт"». Лучшей драматической актрисой второго плана была признана Джулия Гарнер, сыгравшая в сериале «Озарк».
Церемония этого года стала 74-й со дня основании «Эмми» в 1949 г. Премия в виде крылатой женщины с моделью атома в руках является телевизионным аналогом «Оскара» и выдается за передачи прайм-тайм. В этом году ее ведущим был комик Кенан Томпсон, который много лет еженедельно появлялся в скетч-шоу Saturday Night Live.
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