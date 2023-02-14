Новым гендиректором Русского музея может стать замминистра культуры

Новым гендиректором Русского музея может стать замминистра культурыВ Минкультуры Алла Манилова сейчас курирует работу музеев
Новым гендиректором Русского музея в Санкт-Петербурге может стать статс-секретарь, заместитель министра культуры Алла Манилова, об этом рассказали «Ведомостям» собеседник, близкий к руководству Минкультуры и источник, близкий к администрации президента. Информацию подтвердил и собеседник «Ведомостей», знакомый с деталями обсуждения кандидатур на этот пост. Точные сроки возможного назначения собеседники «Ведомостей» не смогли уточнить.
Владимир Гусев, бессменно руководивший Русским музеем с 1988 г., покинул должность гендиректора 10 февраля. Он занял пост президента музея. Временно исполняющим обязанности гендиректора была назначена замглавы музея по развитию, просветительском и образовательной деятельности Анна Цветкова. Одним из итогов более чем 30-ти летнего руководства Гусева музеем стало присоединение к этому учреждению ряда филиалов – Мраморный и Строгановский и дворцы, Михайловский замок, Домик Петра I, Михайловский и Летний сады.
По словам собеседника «Ведомостей», знакомого с деталями обсуждения кандидатур на пост гендиректора Русского музея, Аллу Манилову в качестве своего возможного преемника обозначил сам Гусев: «Гусев никого, кроме Аллы Маниловой, на посту генерального директора Русского музея не видит. Он давно и хорошо знает ее лично, ценит деловые качества и четко обозначил свою позицию по этому вопросу».
При этом, как отмечает другой собеседник «Ведомостей», Манилова считается человеком, близким к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. По его словам, они знакомы очень давно: еще в 2003 г. Манилова входила в избирательный штаб Матвиенко, когда та баллотировалась на пост губернатора Санкт-Петербурга.
«Ведомости» направили запрос в Минкультуры и Русский музей.
Манилова окончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета в 1979 г. Более 20 лет проработала в петербургских СМИ, занимала руководящие посту в газетах «Светлана», «Ленинградская правда», «Невское время».
С 2003 по 2008 г. возглавляла комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга. В 2008-2011 гг. в статусе вице-губернатора Петербурга курировала вопросы сферы культуры, науки, образования, молодежной политики, взаимодействию со СМИ, событийного туризма и рекламы.
С 2012 г. занимает пост замминистра культуры, с 2018 г. является также статс-секретарем министерства. Сейчас в Минкультуры координирует работу двух департаментов – департамента музеев и внешних связей, департамента государственной поддержки искусства и народного творчества.
С начала февраля это уже вторая кадровая рокировка в крупном государственном музее. 9 февраля стало известно о том, что Минкультуры не продлило контракт с Зельфирой Трегуловой, которая руководила Третьяковской галереей с 2015 г. Новым руководителем Третьяковки была назначена Елена Проничева, которая до этого с 2020 г. возглавляла Политехнический музей.