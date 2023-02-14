Новым гендиректором Русского музея может стать замминистра культуры

С начала февраля это уже вторая кадровая рокировка в крупном государственном музее. 9 февраля стало известно о том, что Минкультуры не продлило контракт с Зельфирой Трегуловой, которая руководила Третьяковской галереей с 2015 г. Новым руководителем Третьяковки была назначена Елена Проничева, которая до этого с 2020 г. возглавляла Политехнический музей.