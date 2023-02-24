Прокуратура Владимира обратилась в суд с просьбой заблокировать YouTube

«Там есть иск, и он совсем о другом, он не касается блокировки YouTube в целом. <...> Это не первый раз, когда мы блокируем какие-то сайты или какую-то отдельную информацию. Например, сайты, где продают табак или права. Но это никак не касается YouTube в целом», – пояснили в пресс-службе.