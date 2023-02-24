Прокуратура Владимира обратилась в суд с просьбой заблокировать YouTube
Прокуратура города Владимира обратилась в суд с требованием ограничить доступ к видеохостингу YouTube, следует из данных картотеки суда.
Прокурор просит ограничить доступ к нескольким доменам, включая основной сайт видеохостинга (https://www.youtube.com). Соответствующие документы прокуратура подала в Ленинский районный суд города. Причина обращения с требованием о блокировке не раскрывается.
В пресс-службе прокуратуры Владимирской области позже подчеркнули, что цель подачи иска – не блокировка всего видеохостинга, а только определенной информации на нем, пишет ТАСС.
«Там есть иск, и он совсем о другом, он не касается блокировки YouTube в целом. <...> Это не первый раз, когда мы блокируем какие-то сайты или какую-то отдельную информацию. Например, сайты, где продают табак или права. Но это никак не касается YouTube в целом», – пояснили в пресс-службе.
Иск поступил в суд 7 февраля, а первое заседание суд назначил на 2 марта. В качестве ответчика выступает управление Роскомнадзора по Владимирской области.
В мае 2022 г. министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что власти не планируют закрывать YouTube. По его словам, при введении блокировок ведомство должно понимать, что российские пользователи не пострадают. В январе министр сообщил, что такая позиция ведомства по блокировке YouTube не изменилась.
17 февраля начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев заявил, что ведомство готово обсуждать вопрос о полной или частичной блокировке стриминговой платформы Twitch (принадлежит Amazon) в РФ. Тогда Зайцев рассказал, что сервис оштрафовали уже на 21 млн руб. за неудаление противоправной информации.