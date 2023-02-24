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Прокуратура Владимира обратилась в суд с просьбой заблокировать YouTube

Ведомости

Прокуратура города Владимира обратилась в суд с требованием ограничить доступ к видеохостингу YouTube, следует из данных картотеки суда.

Прокурор просит ограничить доступ к нескольким доменам, включая основной сайт видеохостинга (https://www.youtube.com). Соответствующие документы прокуратура подала в Ленинский районный суд города. Причина обращения с требованием о блокировке не раскрывается.

В пресс-службе прокуратуры Владимирской области позже подчеркнули, что цель подачи иска – не блокировка всего видеохостинга, а только определенной информации на нем, пишет ТАСС.

«Там есть иск, и он совсем о другом, он не касается блокировки YouTube в целом. <...> Это не первый раз, когда мы блокируем какие-то сайты или какую-то отдельную информацию. Например, сайты, где продают табак или права. Но это никак не касается YouTube в целом», – пояснили в пресс-службе.

Иск поступил в суд 7 февраля, а первое заседание суд назначил на 2 марта. В качестве ответчика выступает управление Роскомнадзора по Владимирской области.

В мае 2022 г. министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что власти не планируют закрывать YouTube. По его словам, при введении блокировок ведомство должно понимать, что российские пользователи не пострадают. В январе министр сообщил, что такая позиция ведомства по блокировке YouTube не изменилась.

17 февраля начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев заявил, что ведомство готово обсуждать вопрос о полной или частичной блокировке стриминговой платформы Twitch (принадлежит Amazon) в РФ. Тогда Зайцев рассказал, что сервис оштрафовали уже на 21 млн руб. за неудаление противоправной информации.

Ранее по теме: Шадаев: позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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