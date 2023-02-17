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Роскомнадзор готов рассмотреть вопрос блокировки Twitch в России

Ведомости

Роскомнадзор готов обсуждать вопрос о полной или частичной блокировке стриминговой платформы Twitch (принадлежит Amazon) в России, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

«Сейчас говорили о том, что необходимо привлечь Twitch к более серьезной ответственности и принять более серьезные меры к нему в виде либо блокировки полной, либо блокировки частичной. Но мы на самом деле услышали это. Мы готовы это обсуждать», – приводит его слова «РИА Новости».

Чиновник добавил, что за неудаление противоправной информации сервис оштрафован уже в общей сложности на 21 млн руб.

Зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин ранее сегодня заявил, что Twitch заслуживает блокировки или замедления трафика, поскольку нарушает законодательство РФ.

В конце ноября 2022 г. «Лига безопасного интернета» предложила ограничить работу Twitch и Trovo в России, поскольку эти платформы, как утверждается, нередко становятся площадками для рекламы магазинов по продаже наркотиков. Глава организации Екатерина Мизулина также заявила, что государство должно «поставить под жесткий контроль» сферу видеоигр, в том числе внутриигровые чаты и серверы.

Ранее сегодня Мизулина предложила уголовно наказывать блогеров за рекламу онлайн-казино на платформах Twitch, YouTube и Telegram.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных