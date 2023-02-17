Роскомнадзор готов рассмотреть вопрос блокировки Twitch в России

«Сейчас говорили о том, что необходимо привлечь Twitch к более серьезной ответственности и принять более серьезные меры к нему в виде либо блокировки полной, либо блокировки частичной. Но мы на самом деле услышали это. Мы готовы это обсуждать», – приводит его слова «РИА Новости».