Роскомнадзор готов рассмотреть вопрос блокировки Twitch в России
Роскомнадзор готов обсуждать вопрос о полной или частичной блокировке стриминговой платформы Twitch (принадлежит Amazon) в России, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.
«Сейчас говорили о том, что необходимо привлечь Twitch к более серьезной ответственности и принять более серьезные меры к нему в виде либо блокировки полной, либо блокировки частичной. Но мы на самом деле услышали это. Мы готовы это обсуждать», – приводит его слова «РИА Новости».
Чиновник добавил, что за неудаление противоправной информации сервис оштрафован уже в общей сложности на 21 млн руб.
Зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин ранее сегодня заявил, что Twitch заслуживает блокировки или замедления трафика, поскольку нарушает законодательство РФ.
В конце ноября 2022 г. «Лига безопасного интернета» предложила ограничить работу Twitch и Trovo в России, поскольку эти платформы, как утверждается, нередко становятся площадками для рекламы магазинов по продаже наркотиков. Глава организации Екатерина Мизулина также заявила, что государство должно «поставить под жесткий контроль» сферу видеоигр, в том числе внутриигровые чаты и серверы.
Ранее сегодня Мизулина предложила уголовно наказывать блогеров за рекламу онлайн-казино на платформах Twitch, YouTube и Telegram.