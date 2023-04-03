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В RuStore появились иностранные приложения

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В российском магазине RuStore появились приложения иностранных разработчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по работе с партнерами RuStore Илью Ульянова.

В частности, в магазине приложений теперь можно найти социальную сеть коротких вертикальных видео Likee. Ульянов добавил, что в ближайшее время число зарубежных приложений в магазине значительно увеличится. По его словам, сейчас в общей сложности магазин приложений насчитывает более 4000 как российских, так и и иностранных издателей.

В феврале 2023 г. RuStore завершил бета-тестирование и разрешил размещать приложения иностранным разработчикам. На тот момент пользователям были доступны около 5000 приложений.

В конце февраля аудитория RuStore достигла 10 млн пользователей в месяц. Лидерами по скачиваниям стали финансовые приложения (38% всех загрузок), сервисы для жизни и работы (12%), а также приложения из раздела «Развлечения» (9%) и «Покупки» (8%).

RuStore — аналог Google Play, он доступен только для устройств на базе Android. Магазин приложений был запущен в мае 2022 г. на фоне санкций из-за начала спецоперации на Украине и удаления ряда российских приложений из App Store и Google Play. Его разработкой занимается VK совместно с другими IT-компаниями при поддержке Минцифры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных