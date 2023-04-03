В RuStore появились иностранные приложения

В частности, в магазине приложений теперь можно найти социальную сеть коротких вертикальных видео Likee. Ульянов добавил, что в ближайшее время число зарубежных приложений в магазине значительно увеличится. По его словам, сейчас в общей сложности магазин приложений насчитывает более 4000 как российских, так и и иностранных издателей.