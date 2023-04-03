В RuStore появились иностранные приложения
В российском магазине RuStore появились приложения иностранных разработчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по работе с партнерами RuStore Илью Ульянова.
В частности, в магазине приложений теперь можно найти социальную сеть коротких вертикальных видео Likee. Ульянов добавил, что в ближайшее время число зарубежных приложений в магазине значительно увеличится. По его словам, сейчас в общей сложности магазин приложений насчитывает более 4000 как российских, так и и иностранных издателей.
В феврале 2023 г. RuStore завершил бета-тестирование и разрешил размещать приложения иностранным разработчикам. На тот момент пользователям были доступны около 5000 приложений.
В конце февраля аудитория RuStore достигла 10 млн пользователей в месяц. Лидерами по скачиваниям стали финансовые приложения (38% всех загрузок), сервисы для жизни и работы (12%), а также приложения из раздела «Развлечения» (9%) и «Покупки» (8%).
RuStore — аналог Google Play, он доступен только для устройств на базе Android. Магазин приложений был запущен в мае 2022 г. на фоне санкций из-за начала спецоперации на Украине и удаления ряда российских приложений из App Store и Google Play. Его разработкой занимается VK совместно с другими IT-компаниями при поддержке Минцифры.