Самым популярным романом Ремарка у россиян стал «На западном фронте без перемен»
Роман «На западном фронте без перемен», изданный впервые в 1929 г., стал самым популярным произведением немецкого писателя Эриха Марии Ремарка у россиян, сообщила пресс-служба «Литрес», проанализировав продажи книг автора на сервисе к 125-летию со дня его рождения.
«Первое место занял роман "На западном фронте без перемен", второе – "Ночь в Лиссабоне". Бронза – у книги "Жизнь взаймы"», – приводит сообщение ТАСС.
В «Литрес» также отметили рост продаж произведений Ремарка на 56% с июня прошлого года. Он стал вторым по популярности в разделе «зарубежная классика» на сервисе после британского писателя Джорджа Оруэлла.
Как писали ранее «Ведомости», лидером по совокупному количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг в сервисе «Литрес» за 2022 г. стал бестселлер Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Роман Оруэлла «1984» занял второе место, на третьем оказались мемуары балерины Эдит Евы Эгер «Выбор. О свободе и внутренней силе человека».
Самым продаваемым автором 2022 г. стал Борис Акунин, на втором месте Сергей Лукьяненко, на третьем — Виктор Пелевин. Среди классиков самыми востребованными у россиян оказались Оруэлл, Ремарк и Михаил Булгаков.