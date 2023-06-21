Самым популярным романом Ремарка у россиян стал «На западном фронте без перемен»

Как писали ранее «Ведомости», лидером по совокупному количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг в сервисе «Литрес» за 2022 г. стал бестселлер Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Роман Оруэлла «1984» занял второе место, на третьем оказались мемуары балерины Эдит Евы Эгер «Выбор. О свободе и внутренней силе человека».