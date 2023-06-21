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Самым популярным романом Ремарка у россиян стал «На западном фронте без перемен»

Ведомости

Роман «На западном фронте без перемен», изданный впервые в 1929 г., стал самым популярным произведением немецкого писателя Эриха Марии Ремарка у россиян, сообщила пресс-служба «Литрес», проанализировав продажи книг автора на сервисе к 125-летию со дня его рождения.

«Первое место занял роман "На западном фронте без перемен", второе – "Ночь в Лиссабоне". Бронза – у книги "Жизнь взаймы"», – приводит сообщение ТАСС.

В «Литрес» также отметили рост продаж произведений Ремарка на 56% с июня прошлого года. Он стал вторым по популярности в разделе «зарубежная классика» на сервисе после британского писателя Джорджа Оруэлла.

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Как писали ранее «Ведомости», лидером по совокупному количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг в сервисе «Литрес» за 2022 г. стал бестселлер Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Роман Оруэлла «1984» занял второе место, на третьем оказались мемуары балерины Эдит Евы Эгер «Выбор. О свободе и внутренней силе человека».

Самым продаваемым автором 2022 г. стал Борис Акунин, на втором месте Сергей Лукьяненко, на третьем — Виктор Пелевин. Среди классиков самыми востребованными у россиян оказались Оруэлл, Ремарк и Михаил Булгаков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных