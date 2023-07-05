В ТАСС сменился генеральный директор

В ТАСС сменился генеральный директорДолжность Сергея Михайлова занял Андрей Кондрашов
Генеральным директором ТАСС стал Андрей Кондрашов. Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства. «Назначить Кондрашова Андрея Олеговича генеральным директором федерального государственного унитарного предприятия “Информационного телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)”», – сказано в документе.
Андрей Кондрашов получил первое образование на факультете журналистики в Независимом эколого-политологическом университете в Москве, работать на телевидении начал в 1991 г. Известен он прежде всего как политический обозреватель ВГТРК.
В 2018 г. он стал пресс-секретарем избирательного штаба президента Владимира Путина и снял фильм о нем с названием «Путин», а также «Валаам» (в нем журналист говорит с кандидатом). Их показывали по ТВ в выборный период. Среди других его фильмов «Крым. Путь на Родину», «Березовский» и пр.
В апреле 2018 г., после кампании, он был назначен первым заместителем гендиректора ВГТРК, курировал информационный блок холдинга. После начала спецоперации России на Украине он попал под санкции Канады и Евросоюза.
В июне 2023 г. Путин подписал указ о награждении Кондрашова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за большие заслуги в развитии телевидения и радиовещания, многолетнюю плодотворную деятельность».
Другим распоряжением Мишустин освободил от должности генерального директора холдинга Сергея Михайлова. В пресс-службе кабмина уточнили, что Михайлов ушел из ТАСС по собственному желанию.
Сергей Михайлов в 1993 г. окончил отделение связей с общественностью в МГИМО. В 1993 г. создал агентство по развитию общественных связей «Михайлов и партнеры», и до 2004 г. занимал пост управляющего партнера. В 2005 г. занял пост начальника департамента по связям с общественностью РЖД и вошел в правление компании. ТАСС он руководил с 2012 г.: он сменил в качестве гендиректора агентства Виталия Игнатенко.