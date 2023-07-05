В ТАСС сменился генеральный директор

Сергей Михайлов в 1993 г. окончил отделение связей с общественностью в МГИМО. В 1993 г. создал агентство по развитию общественных связей «Михайлов и партнеры», и до 2004 г. занимал пост управляющего партнера. В 2005 г. занял пост начальника департамента по связям с общественностью РЖД и вошел в правление компании. ТАСС он руководил с 2012 г.: он сменил в качестве гендиректора агентства Виталия Игнатенко.