Суд в Латвии отклонил иск телеканала «Дождь»

NEPLP выдал разрешение на вещание телеканалу 6 июня 2022 г. после того, как Роскомнадзор заблокировал «Дождь» на территории России 1 марта. В декабре NEPLP аннулировал лицензию на вещание телеканала «Дождь», как заявлялось, «в связи с угрозой национальной безопасности и общественного порядка». Перед этим телеканал получил два предупреждения. Сначала его оштрафовали на 10 000 евро за показ в эфире карты с Крымом в составе России. Второе предупреждение «Дождь» получил после того, как журналист телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире назвал российскую армию «нашей».