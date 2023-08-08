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Суд в Латвии отклонил иск телеканала «Дождь»

Ведомости

В Латвии суд отклонил требование телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом и внесен в перечень нежелательных организаций) об отмене решения о штрафе за отсутствие языковой дорожки на латышском языке. Об этом сообщил председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) Иварс Аболиньш в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

«Суд полностью отклоняет требование телеканала «Дождь» об отмене решения NEPLP», – написал Аболиньш. Речь идет о штрафе в 4000 евро. Аболиньш также добавил, что суд установил, что нарушение было сознательным. Телеканалу не удалось доказать, что перевод на латышский язык сделал бы положение «Дождя» невыгодным по отношению к другим каналам.

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NEPLP выдал разрешение на вещание телеканалу 6 июня 2022 г. после того, как Роскомнадзор заблокировал «Дождь» на территории России 1 марта. В декабре NEPLP аннулировал лицензию на вещание телеканала «Дождь», как заявлялось, «в связи с угрозой национальной безопасности и общественного порядка». Перед этим телеканал получил два предупреждения. Сначала его оштрафовали на 10 000 евро за показ в эфире карты с Крымом в составе России. Второе предупреждение «Дождь» получил после того, как журналист телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире назвал российскую армию «нашей».

Накануне Министерство юстиции России внесло в перечень нежелательных организаций филиалы «Дождя» – латвийский SIA TV Rain и нидерландский TVR Studios B.V. 25 июля Генпрокуратура России признала их нежелательными. Согласно заявлению, телеканал регулярно публикует материалы организаций, которые признаны в России нежелательными, или ограниченные к распространению из-за нарушения закона сведения. Кроме того, СМИ распространяет недостоверные сведения о спецоперации и дискредитирует органы власти России, подчеркнули в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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