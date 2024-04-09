«Сбер» оценил ущерб по делу владельца «Телеспорт груп» в 5,7 млрд рублей
«Сбер» оценил ущерб от действий гендиректора и основного владельца «Телеспорт груп» Петра Макаренко более чем в 5,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Сбер» обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением в отношении Петра Макаренко и предпримет все усилия для погашения ущерба в размере более 5,7 млрд руб. по кредиту, ранее полученному подконтрольной Петру Макаренко компанией «Телеспорт груп», – говорится в сообщении.
8 апреля в офисе крупнейшего в России оператора на рынке спортивного маркетинга «Телеспорт груп» прошли обыски. По словам адвоката Сергея Касьянова, они были связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении Макаренко. 6 апреля Гагаринский суд Москвы по запросу следствия отправил Макаренко под домашний арест на 30 суток. Ему, как сообщала пресс-служба суда, предъявлено обвинение в мошеннических действиях (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанных с трансляцией спортивных мероприятий. Сейчас, по словам Касьянова, Макаренко ограничен в средствах связи.
«Телеспорт груп» – один из основных покупателей прав на показ спортивных мероприятий. В портфеле этой компании – Олимпийские игры 2022 г., кубки УЕФА и другие спортивные события. Основным владельцем АО «Телеспорт груп» (юрлицо компании) является ее гендиректор Петр Макаренко: в пояснении к бухгалтерской отчетности общества за 2022 г. указано, что он владеет 99% акций. Еще 1% – у ООО «Сберинтертейнмент», сведения об учредителях этого юрлица скрыты с весны 2022 г. В 2023 г. выручка АО по РСБУ составила 1,2 млрд руб., а чистая прибыль – 9 млн руб.
Сейчас с «Телеспорт груп» судится видеосервис Okko. Конфликт у партнеров возник в ноябре 2023 г.: видеосервис обвинил оператора в незаконной приостановке действия прав и последующей продаже прав на трансляцию квалификационных матчей Евро-2024 телеканалу «Матч ТВ» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
В феврале 2024 г. иск к этой компании подал «Сберинтертейнмент». Общая сумма исковых требований составила 102,8 млн руб., подробности дела в картотеке арбитражных дел не указаны. А в марте 2024 г. исполнительное производство в отношении АО «Телеспорт груп» на 116,5 млн руб. возбудила инспекция ФНС № 3 по Москве.
С Макаренко также судится гендиректор Okko Сергей Шишкин. Топ-менеджер онлайн-кинотеатра Okko требует взыскать с Макаренко убытки в размере 1,79 млрд руб., исключить его из состава акционеров «Телеспорт груп» и обязать АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» списать 990 акций общества.