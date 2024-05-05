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Роскомнадзор: TikTok удалил более 1000 запрещенных в РФ материалов

Ведомости

Китайская платформа TikTok по требованию Роскомнадзора (РКН) удалила более 1000 запрещенных в России материалов с 2023 г. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу РКН.

В прошлом году администрация TikTok, по данным РКН, удалила 659 запрещенных материалов, в 2024 г. – 211 интернет-страниц, содержащих противоправную информацию. 

«В рамках рабочего взаимодействия ведомства с администрацией зарубежной соцсети в 2023 г. удалены или заблокированы 80 материалов, содержащие детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент. За прошедший период 2024 г. – 102 таких материала», – сообщил регулятор.

Платформу неоднократно привлекали к административной ответственности за неудаление противоправной информации, а общая сумма штрафов достигла 15,1 млн руб., напоминает Роскомнадзор. 

7 марта 2022 г. соцсеть сообщила, что была вынуждена приостановить загрузку нового контента из России на фоне вступления в силу закона о дискредитации Вооруженных сил РФ. В компании заявили, что заняты изучением возможных последствий этого закона в вопросах безопасности. С тех пор российским пользователям в том числе недоступен просмотр контента от авторов других стран.

В апреле ТАСС писал, что Роскомнадзор до 8 мая рассмотрит предложение Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) о блокировке TikTok в России. В АППСИМ уточнили, что российским пользователем доступны только видеоролики двухлетней давности и платформа на данный момент только оттягивает пользователей от отечественных площадок. Ассоциация просит проверить TikTok на предмет локализации данных пользователей (закон «О персональных данных»), поскольку соцсеть по-прежнему дает смотреть видео и оставлять под ними комментарии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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