Роскомнадзор: TikTok удалил более 1000 запрещенных в РФ материалов
Китайская платформа TikTok по требованию Роскомнадзора (РКН) удалила более 1000 запрещенных в России материалов с 2023 г. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу РКН.
В прошлом году администрация TikTok, по данным РКН, удалила 659 запрещенных материалов, в 2024 г. – 211 интернет-страниц, содержащих противоправную информацию.
«В рамках рабочего взаимодействия ведомства с администрацией зарубежной соцсети в 2023 г. удалены или заблокированы 80 материалов, содержащие детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент. За прошедший период 2024 г. – 102 таких материала», – сообщил регулятор.
Платформу неоднократно привлекали к административной ответственности за неудаление противоправной информации, а общая сумма штрафов достигла 15,1 млн руб., напоминает Роскомнадзор.
7 марта 2022 г. соцсеть сообщила, что была вынуждена приостановить загрузку нового контента из России на фоне вступления в силу закона о дискредитации Вооруженных сил РФ. В компании заявили, что заняты изучением возможных последствий этого закона в вопросах безопасности. С тех пор российским пользователям в том числе недоступен просмотр контента от авторов других стран.
В апреле ТАСС писал, что Роскомнадзор до 8 мая рассмотрит предложение Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) о блокировке TikTok в России. В АППСИМ уточнили, что российским пользователем доступны только видеоролики двухлетней давности и платформа на данный момент только оттягивает пользователей от отечественных площадок. Ассоциация просит проверить TikTok на предмет локализации данных пользователей (закон «О персональных данных»), поскольку соцсеть по-прежнему дает смотреть видео и оставлять под ними комментарии.