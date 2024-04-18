/ Технологии

В Киргизии начали блокировать TikTok

Ведомости

Мобильные операторы и интернет-провайдеры Киргизии начали блокировку TikTok, пишет издание 24.kg. 

Некоторые провайдеры еще не ограничили доступ к социальной сети. Издание Kaktus Media сообщило, что доступ к сервису, в частности, заблокировали O!, MegaCom, Fastnet.

16 апреля госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии направил в минцифры республики письмо с просьбой ограничить доступ к TikTok. Решение объясняется отсутствием в TikTok «системного и принципиального подхода к цензуре контента», в частности в детском информационном пространстве.

Ранее российская Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Роскомнадзору рассмотреть предложение о блокировке TikTok в России. В АППСИМ уточнили, что российским пользователем доступны только видеоролики двухлетней давности и платформа на данный момент только оттягивает пользователей от отечественных площадок.

7 марта 2022 г. соцсеть сообщила, что была вынуждена приостановить загрузку нового контента из России на фоне вступления в силу закона о дискредитации армии. В компании заявили, что они заняты изучением возможных последствий этого закона в вопросах безопасности. С тех пор российским пользователям в том числе недоступен просмотр контента от авторов других стран.

Блокировка TikTok обсуждается и в США. Американские законодатели объясняют необходимость запрета китайской соцсети тем, что это приложение «контролируется иностранными противниками» страны, а также отсутствием возможности гарантировать безопасность персональных данных американцев, использующих сервис.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных