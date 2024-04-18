В Киргизии начали блокировать TikTok
Некоторые провайдеры еще не ограничили доступ к социальной сети. Издание Kaktus Media сообщило, что доступ к сервису, в частности, заблокировали O!, MegaCom, Fastnet.
16 апреля госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии направил в минцифры республики письмо с просьбой ограничить доступ к TikTok. Решение объясняется отсутствием в TikTok «системного и принципиального подхода к цензуре контента», в частности в детском информационном пространстве.
Ранее российская Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Роскомнадзору рассмотреть предложение о блокировке TikTok в России. В АППСИМ уточнили, что российским пользователем доступны только видеоролики двухлетней давности и платформа на данный момент только оттягивает пользователей от отечественных площадок.
7 марта 2022 г. соцсеть сообщила, что была вынуждена приостановить загрузку нового контента из России на фоне вступления в силу закона о дискредитации армии. В компании заявили, что они заняты изучением возможных последствий этого закона в вопросах безопасности. С тех пор российским пользователям в том числе недоступен просмотр контента от авторов других стран.
Блокировка TikTok обсуждается и в США. Американские законодатели объясняют необходимость запрета китайской соцсети тем, что это приложение «контролируется иностранными противниками» страны, а также отсутствием возможности гарантировать безопасность персональных данных американцев, использующих сервис.