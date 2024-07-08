Путин наградил Жарова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил генерального директора «Газпром-медиа холдинга» Александра Жарова орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Это следует из соответствующего указа на сайте официального опубликования правовых актов.
«Орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени – Жарова Александра Александровича, генерального директора акционерного общества "Газпром-меда холдинг", город Москва», – говорится в документе.
Путин наградил Жарова за большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу.
Жаров родился в 1964 г. в Челябинске, там же окончил педиатрический факультет Челябинского государственного медицинского института, который сейчас известен как Южно-Уральский. В 2006 г. окончил юридический факультет Российской академии государственной службы при президенте РФ (сейчас – РАНХиГС). С 2006 по 2007 г. был заместителем генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Занимает должность гендиректора «Газпром-медиа холдинга» с марта 2020 г.