Путин наградил Жарова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Жаров родился в 1964 г. в Челябинске, там же окончил педиатрический факультет Челябинского государственного медицинского института, который сейчас известен как Южно-Уральский. В 2006 г. окончил юридический факультет Российской академии государственной службы при президенте РФ (сейчас – РАНХиГС). С 2006 по 2007 г. был заместителем генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Занимает должность гендиректора «Газпром-медиа холдинга» с марта 2020 г.