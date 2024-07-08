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Путин наградил Жарова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Ведомости

Президент России Владимир Путин наградил генерального директора «Газпром-медиа холдинга» Александра Жарова орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Это следует из соответствующего указа на сайте официального опубликования правовых актов.

«Орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени – Жарова Александра Александровича, генерального директора акционерного общества "Газпром-меда холдинг", город Москва», – говорится в документе.

Путин наградил Жарова за большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу.

Жаров родился в 1964 г. в Челябинске, там же окончил педиатрический факультет Челябинского государственного медицинского института, который сейчас известен как Южно-Уральский. В 2006 г. окончил юридический факультет Российской академии государственной службы при президенте РФ (сейчас – РАНХиГС). С 2006 по 2007 г. был заместителем генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Занимает должность гендиректора «Газпром-медиа холдинга» с марта 2020 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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