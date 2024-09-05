Рынок цифровых книг в России вырос до 7 млрд рублей в первом полугодии

В конце мая «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании J’son & Partners Consulting писали, что в России 77% жителей крупных российских городов, или 30,3 млн человек, читают электронные книги. Аудиокниги, в свою очередь, слушают 60% россиян в мегаполисах, или 23,6 млн человек, указано там же. Всего в рамках исследования было проведено 4000 интервью среди россиян в возрасте от 18 до 54 лет.