Рынок цифровых книг в России вырос до 7 млрд рублей в первом полугодии
За январь – июнь объем рынка цифровых книг в России вырос до 7 млрд руб., или на 18% год к году. Об этом рассказал в рамках Московской международной книжной ярмарки гендиректор ГК «Литрес» Сергей Анурьев, пишет «Коммерсантъ».
По словам топ-менеджера, емкость рынка можно оценить и в 8,1 млрд руб. (+ 33,3% год к году), если учитывать оплаченное потребление пользователей книжных сервисов экосистем.
Наибольшую динамику роста в первом полугодии показали политические детективы (+ 810% год к году), азиатские новеллы (+ 210%), азиатские комиксы и манга (+ 124%), техническая литература (+ 90%) и юмористическая фантастика (+ 60%). Лидером по числу проданных экземпляров в указанном периоде стал второй том романа Татьяны Сергановой «Травница, или Как выжить среди магов». Следом за ней – книга Романа Прокофьева «Звездная Кровь – 6. Тинг», а на третьем месте – «Загадочная история Элизабет» Джеймса Кэмирона Гейтсбери.
В конце мая «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании J’son & Partners Consulting писали, что в России 77% жителей крупных российских городов, или 30,3 млн человек, читают электронные книги. Аудиокниги, в свою очередь, слушают 60% россиян в мегаполисах, или 23,6 млн человек, указано там же. Всего в рамках исследования было проведено 4000 интервью среди россиян в возрасте от 18 до 54 лет.
Данные J’son & Partners Consulting соотносятся с результатами исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором участвовали 1600 респондентов. Согласно ему, чтение литературных произведений на экране предпочитает 71% россиян.