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Рынок цифровых книг в России вырос до 7 млрд рублей в первом полугодии

Ведомости

За январь – июнь объем рынка цифровых книг в России вырос до 7 млрд руб., или на 18% год к году. Об этом рассказал в рамках Московской международной книжной ярмарки гендиректор ГК «Литрес» Сергей Анурьев, пишет «Коммерсантъ».

По словам топ-менеджера, емкость рынка можно оценить и в 8,1 млрд руб. (+ 33,3% год к году), если учитывать оплаченное потребление пользователей книжных сервисов экосистем.

Наибольшую динамику роста в первом полугодии показали политические детективы (+ 810% год к году), азиатские новеллы (+ 210%), азиатские комиксы и манга (+ 124%), техническая литература (+ 90%) и юмористическая фантастика (+ 60%). Лидером по числу проданных экземпляров в указанном периоде стал второй том романа Татьяны Сергановой «Травница, или Как выжить среди магов». Следом за ней – книга Романа Прокофьева «Звездная Кровь – 6. Тинг», а на третьем месте – «Загадочная история Элизабет» Джеймса Кэмирона Гейтсбери.

В конце мая «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании J’son & Partners Consulting писали, что в России 77% жителей крупных российских городов, или 30,3 млн человек, читают электронные книги. Аудиокниги, в свою очередь, слушают 60% россиян в мегаполисах, или 23,6 млн человек, указано там же. Всего в рамках исследования было проведено 4000 интервью среди россиян в возрасте от 18 до 54 лет.

Данные J’son & Partners Consulting соотносятся с результатами исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором участвовали 1600 респондентов. Согласно ему, чтение литературных произведений на экране предпочитает 71% россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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